La Agrupación de Libreiros de Ferrolterra activa su propia “compostelana”

Imagen de archivo de la última Feira do Libro de Ferrol Daniel Alexandre

Siete librerías de Ferrol y Narón –Central Librera de Dolores y de Real, Galiano, Metrópolis Cómics, Estraviz, Pasapáxina y Day– lanzan a partir de este sábado una iniciativa que busca fomentar el hábito de la lectura a través del juego.

Así, emulando las “compostelanas”, los participantes, que deberán tener entre 4 y 12 años, podrán acudir a cualquiera de los establecimientos para recoger su cartilla y, en el caso de que respondan correctamente a la pregunta que se les va a plantear, recibirán un sello.

Esta mecánica deberá repetirse, semanalmente, en las otras librerías. Cuando la credencial esté ya completa, deberá entregarse en uno de los negocios participantes para poder entrar en el sorteo de tres lotes de libros valorados en 100 euros.