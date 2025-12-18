Más de treinta entidades llaman a participar en la manifestación pro Palestina

Representantes de los colectivos que apoyan la marcha Cedida

Más de una treintena de entidades, organizaciones y formaciones políticas de la comarca secundan la manifestación que, con el lema “Ferrolterra contra el xenocidio” en Palestina, tendrá lugar este domingo, día 21, con salida a las 12.00 horas de la plaza Amada García, frente al edificio administrativo de la Xunta.

Xosé Paz, representante de las Anpas públicas; Celso Posada, activista; Helga Méndez, actriz; e Inácio Martínez, uno de los dos ferrolanos que en verano participó en la Marcha Global a Gaza, explicaron las razones por las que “é fundamental” asistir a una manifestación que, destacaron, busca seguir llamando la atención sobre “o que está a ocorrer a pesar deste alto o fogo”.

Los promotores apuntan que el “exterminio metódico se segue a practicar na Gaza asediada por medio de bombas e balas, por fame e por falta de asistencia médica, por destrución das vivendas, hospitais, escolas, mercados, depuradoras e de todos os servizos e infraestruturas que permiten a vida”.

Méndez señaló que el “mal chamado” Plan de Paz “está a ser violado por Israel unha e outra vez, sen respectar o alto ao fogo” y que miles de palestinos “seguen en prisión sufrindo torturas, violacións e tratos degradantes”. Denunció además que durante esta “tregua” ha seguido habiendo “asasinatos”, incluidos los de “67 nenas e nenos” y “máis de mil persoas feridas”.

Por ese motivo, las entidades que promueven la protesta exigen a la ONU que tome medidas “para obrigar a Israel a que cese de inmediato no ataque militar constante en toda Gaza” que ya ha provocado, precisan, la muerte de “máis de 70.360 persoas, das que máis dun terzo son nenos e nenas, e máis de 171.000 feridos e feridas”, además de asegurarse de que “lle chegue á poboación os medios para o refuxio, a alimentación e a asistencia sanitaria que precisa con urxencia”. Asimismo, resaltó que, además del cese de los ataques, lo que necesita Palestina no es un Plan de Paz “elaborado polos cómplices e colaboradores necesarios do xenocidio” sino “un plan de descolonización”.

El activista Inácio Martínez lego leyó el último parte de Crónicas Palestinas para atestiguar “a gravidade da situación”. “Israel continúa cos seus ataques contra Gaza mentres bloquea a axuda humanitaria”. “Como sabedes”, añadió, “estaba pactada a entrada de 600 camións diarios e só deixan pasar 150”.

Además, Martínez se refirió a otras causas sobrevenidas que no han hecho sino agravar la situación, como las riadas, “que o que fixeron foi varrer 22.000 tendas de campaña”.

Los organizadores de la marcha añadieron que “non se pode permanecer indiferentes ante o que está a acontecer”, dijo Paz, el representante de las Anpas, “e os que temos fillos temos que empatizar e ver que o que está a pasar non se pode consentir nin mirar para outro lado”.