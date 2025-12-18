Mi cuenta

Ferrolterra

El sector pide a Mar congelar en 2026 la talla comercial del carneiro

La extracción este año está en 15,5 toneladas

X. Fandiño
X. Fandiño
18/12/2025 22:18
En lo que va de año se han extraído 15,5 toneladas de este bivalvo
En lo que va de año se han extraído 15,5 toneladas de este bivalvo
Jorge Meis
Las cofradías de Ferrol y Barallobre han solicitado a la Consellería do Mar que el próximo año, el tercero y último en el que está vigente el plan de explotación de moluscos bivalvos en la modalidad de libre marisqueo, la talla mínima de extracción del carneiro se mantenga en los 44 milímetros de este 2025.

La petición se fundamenta en el interés de los pósitos por “dar un respiro” al sector y no introducir más limitaciones de las que ya tiene de por sí una actividad castigada por la crisis productiva. El carneiro, un bivalvo especialmente valorado en el Levante peninsular y con mercados muy potentes como el italiano, es uno de los pocos recursos que ofrecen cierta estabilidad a los mariscadores de la ría, a pesar de que este año la caída en la recolección es importante: hasta la fecha, se han comercializado 15.500 kilos en las lonjas locales, por los 35.500 de todo el año 2024. El precio medio ha aumentado 80 céntimos, hasta 14,40 euros.

Actualmente, el sector espera la resolución de Mar de no subir la talla a 46 milímetros

