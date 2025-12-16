Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

El empleo industrial aumentó en 500 personas en un año en Ferrolterra

Ferrol y Narón absorben entre los dos más de la mitad de los nuevos puestos de trabajo en el sector

X. Fandiño
X. Fandiño
16/12/2025 21:26
Jackets en el astillero de Perlío el pasado mes de julio
Jackets en el astillero de Perlío el pasado mes de julio
Emilio Cortizas
El empleo industrial se incrementó a lo largo del último año en 511 personas en las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal, la subida interanual más grande desde que el Instituto Galego de Estatística –IGE– analiza los datos de afiliaciones a la Seguridad Social por sectores productivos –2011–. 

El aumento mejora el crecimiento de la temporada 2023-2024, cuando en los veinte municipios de Ferrolterra se generaron 301 nuevos puestos de trabajo en el sector secundario, en gran medida vinculados al sector naval, aunque no solo. 

En este ejercicio también se mejoran los 91 empleos más de 2023 y los 343 de 2022, los primeros con evolución positiva tras un trienio –2019-2021– de caída sostenida en el que, según figura en las estadísticas del organismo autonómico, se perdieron casi un millar y medio de puestos, en concreto 1.469. 

Es decir, que los aumentos del periodo expansivo que se hizo manifiesto en 2022 no han podido todavía recuperarse del trienio anterior, si bien las expectativas son que no solo se amortice, sino que se supere, dentro de doce meses

En prácticamente todos los ayuntamientos se registra esta tendencia. Los principales, como es lógico, son Ferrol y Narón, donde a finales de octubre había 270 empleados industriales más –150 en la ciudad naval, que suma 2.708 ahora mismo, y 120 en el municipio vecino, con un total de 2.630–. 

Por lo tanto, en ambos territorios vive más del 50% de las nuevas altas en actividades vinculadas con la industria y solo en tres –Pontedeume, que pierde diez empleos; Cedeira, uno; y Mañón, uno también– hay actualmente menos puestos de trabajo del sector industrial que en octubre del año 2024. 

Además de Ferrol y Narón, los concellos que mejores datos presentan son Fene, con 61 nuevos empleos industriales –808– y As Pontes, que tras las sucesivas caídas desde 2019, cuando se anunció el cierre de la central térmica, vuelve a la senda de generación de puestos de trabajo en este tipo de actividades con 19 altas para un total de 833. En la decena están, por igual, Cabanas –168– y Cariño –138–, seguidos por Ortigueira –nueve–, Ares y As Somozas, ambos con ocho. 

Menos que en 2011

Este periodo de crecimiento no permite, aun así, acercarse a las cifras de 2011 en el conjunto de la comarca. Sí lo hace, sin embargo, algún municipio de manera individual, como Ares, donde hay ahora 17 personas más que hace década y media en el sector industrial, y Valdoviño, que suma seis más. 

En el resto, todavía hay un déficit. El más significativo en términos absolutos es el de Ferrol: en 2011 tenía 3.078 empleos con la consideración de industriales, que son 370 más que ahora. No es Narón –29 menos– el segundo en la lista, sino Fene, que hace catorce años tenía 155 trabajadores y trabajadoras más en este sector. 

En otros ayuntamientos la pérdida es más contundente en peso relativo. Por ejemplo, en Pontedeume hay en estos momentos 110 empleos menos –de 445 a 335– y en As Pontes, un centenar –eran 933–, pero en municipios como Cedeira, As Somozas o Cariño la caída ha sido abrupta. 

El primero perdió 97 –tenía 378–; el segundo, 106, al pasar de los 197 a los 91 –en este caso como consecuencia de la crisis de Gamesa– y Cariño se ha dejado por el camino prácticamente la mitad, al caer desde los 274 de 2011 a los 138 actuales. También la mitad, aunque sin llegar a esas cifras brutas, perdió Cerdido –de 87 a 43–. 

