Las farmacias centinela, los "controladores" de la gripe en Ferrol, Narón, Mugardos y Ortigueira

El número de antigripales no deja de crecer en las últimas semanas acercándonos al pico más alto

La comunidad gallega cuenta con una red pionera de farmacias centinela, que remiten un informe semanal sobre la dispensación de antigripales y de pruebas de antígenos, que aumentaron en la última semana un 15,3 y un 30%, respectivamente. Una situación que preocupa a las autoridades sanitarias que recomiendan ya el uso de mascarillas, aún sin síntomas, cuando se acude a los centros de salud u hospitalarios.

En esta área sanitaria ejercen esa labor vigilante cuatro despachos de farmacia ubicados en diferentes lugares estratégicos de los municipios de Ferrol, Narón, Mugardos y Ortigueira.

Según destaca Ernesto Eiroa, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Coruña y responsable de la farmacia Eiroa Castro (Estrada de Castela, 769, Narón), una de las que ejercen esa función supervisora, el trabajo que hacen es “relativamente sencillo” y consiste en pasar un listado, “cada lunes, sin falta”, de todos los antigripales dispensados, así como de los test de antígenos en la semana anterior. Explica Eiroa que la elección de estos centros centinela responde sobre todo a su ubicación, “para tener una muestra, lo más representativa posible, de farmacias ubicadas en espacios urbanos y otras en zonas más rurales”. Él mismo constata ese aumento que se está dando en la demanda tanto de medicamentos para combatir la gripe como de test.

Asimismo, como profesional vinculado tan estrechamente a la salud recomienda a la gente que no se olviden “del papel fundamental que juega la mascarilla todavía hoy”, bien para protegerse a uno mismo como para hacerlo con los demás. “Hay que tener especial cuidado si se notan síntomas, sobre todo si se trata con personas vulnerables”. Además, Eiroa insiste en que lo mejor para luchar contra la gripe es seguir vacunándose, “está decayendo un poco y sigue siendo fundamental hacerlo”, añade.

Así, según los datos aportados por esta red de farmacias y que publica el Sergas cada semana, el número de antigripales dispensados en la última semana ha sido de 1.340, con una tasa del 63,40 cada 100.000 habitantes. El número más elevado de las últimas 10 semanas, que sigue un ritmo ascendente desde la semana 42. El número de test antígenos se elevó a los 1.270, con una tasa del 66,91%, que se sitúa por debajo de la que se registró en la semana 40, coincidiendo con un pico de covid.

Premio a la labor de las farmacias

La Consellería de Sanidade celebró el pasado mes de abril un acto en Santiago para entregar un reconocimiento a estas farmacias centinela que forman parte de la referida red de vigilancia epidemiológica y que la Xunta tiene interés en seguir ampliando, tal y como señaló también el vocal del Colegio de Farmacéuticos Ernesto Eiroa.

En aquel acto, el conselleiro Antonio Gómez Caamaño así como la directora general de Saúde Pública, Carmen Durán, destacaron el gran trabajo de la red de oficinas de farmacia y su función “estratéxica en materia de prevención e planificación sanitaria”.

En ese mismo encuentro se habló también de ampliar su labor a otros ámbitos como pudiera ser el de la aerobiología y su impacto en personas alérgicas, la detección de especies como el mosquito tigre o las garrapatas e incluso los cribados en relación con algún tipo de cáncer.

Así pues, se han sentado las bases de esta labor del personal farmacéutico a la hora de informar para poder elaborar informes predictivos y se están dando pasos para que esta asociación siga creciendo en beneficio de la salud de todos los gallegos.