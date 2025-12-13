Un fin de semana repleto de mercados navideños para degustar, regalar y ser solidarios

El recinto ferial de San Ramón albergó ayer una exitosa edición del Mercado de Nadal de Moeche Emilio Cortizas

Por contagio de nuestros vecinos del norte o por la influencia del cine. Sea como fuere, lo cierto es que los mercadillos navideños van en aumento año tras año y se han convertido en un plan imprescindible también en Ferrolterra.

Concellos, entidades sociales e incluso la Xunta de Galicia se convierten en promotores de estas superficies que persiguen varios objetivos: dar a conocer a los productores locales, dinamizar la economía y el ocio de la zona, y facilitar las compras en unas fechas en las que se cotizan las nuevas ideas para regalar.

Este sábado fueron tres las citas que se descubrieron en este particular calendario de Adviento de ferias de Navidad, empezando por la que abrió ya el pasado viernes en la plaza de la Constitución de Ferrol y que está dedicada a “Artesanía Alimentaria”.

La carpa de “Artesanía Alimentaria” estuvo muy concurrida Emilio Cortizas

Cuenta con una gran selección de vendedores avalados por el cuño de “Galicia Calidade” y todavía hoy domingo se puede visitar de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.30 horas, como hizo este sábado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. Es su Consellería la promotora de este mercado, pensado para acercar al público productos de calidad y poner en valor el sello, “ao mesmo tempo que se impulsan os canais curtos de comercialización e o consumo de produtos de proximidade”.

La titular estuvo acompañada en su recorrido por la carpa por el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, Martín Alemparte, y de la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. Bajo el paraguas del Plan Saborea Calidade Diferenciada de Galicia, son una treintena de operadores los que presentan y venden sus productos, que se pueden degustar. Además, pensando en toda la familia, la cita cuenta con un amplio programa de actividades.

Visita de la conselleira en la tarde del sábado Xunta

Programa

Este domingo, último día, de 11.00 a 14.00 habrá talleres de chapas de Navidad y juegos; de 12.00 a 13.00 el protagonismo será para los “Almorzos de Nadal feitos con amor” a cargo de Salomé Beiroa & Chef Criselda Iglesias, una cata comentada con plazas gratuitas que se reservan allí mismo; de 13.00 a 14.00 hay sesión vermú con degustación de quesos; de 17.00 a 18.00 los más pequeños aprenderán a hacer helados artesanos de turrón con Salomé Beiroa & Brígida Hermida (Xearte Briggite); a las 18.00 llegará Papá Noel con chocolate caliente para todos; de 18.30 a 19.30 está programado el “tardeo” con música en directo de Blues do País y reparto de sidra artesana, y finalmente a las 19.30 horas se realizará un sorteo de un lote de productos como colofón a la jornada.

Moeche

El municipio modestino se citó este sábado con la séptima edición de su Mercado de Nadal, cumpliendo un año más con una tradición ya consolidada y que va más allá de la mera compraventa, puesto que su pretensión pasa por ser una “jornada festiva” en el recinto ferial de San Ramón y una oportunidad “para mercar local e con calidade”, explicaban desde el Concello.

Bajo esta premisa, el público pudo acercarse desde las 10.00 a las 19.00 horas, encontrando una amplia oferta de productos de temporada de primera calidad, artesanía en cuero y madera, entre otros materiales, además de decoración. Tampoco faltaron los adornos navideños, regalos personalizados, flores y todo tipo de propuestas para regalar.

El Apalpador "Pulpiño Viascón" hizo las delicias del público modestino Emilio Cortizas

No obstante, la animación estuvo presente durante todo el evento. No solo porque la Asociación Amigos da Madeira das Pontes se encargó desplegar una muestra de “torneiros” que fue muy apreciada por los amantes de la artesanía, sino porque el programa llegó cargado de propuestas para todos los gustos.

Así, empezó a las 12.00 un taller infantil de confección de arbolitos de Navidad, seguido de la visita de un Apalpador muy especial, Pulpiño Viascón, que acudió con su acordeón y las pompas de jabón salidas de su sombrero de copa. Cantareiras ataviadas con jerséis echaron unas panxoliñas para seguir amenizando la jornada, que contó también con “Un Nadal en Laponia” de Teatro Calavera y dos sorteos de lotes de productos como broche a un día prenavideño en familia.

Narón

Por su parte, el Pavillón da Mocidade de A Gándara acogió este sábado, desde las cinco de la tarde, la Feira Solidaria Pegadas de Nadal, que organizó el Concello de Narón con la colaboración de la Asociación Cometa. Precisamente, la propuesta tenía un doble cariz social: reunir alimentos y donaciones para el Centro de Recursos Solidarios y también para la protectora naronesa.

La marca local de pendientes artesanales LIMALVA fue una de las presentes Emilio Cortizas

De este modo, además de ofrecerse una selección de artesanía muy diversa y original, los asistentes pudieron disfrutar de la exhibición de All Dance Studio, la visita de Papá Noel y los conciertos de Mos, Los Hombres de Diego y Merekumbé. También se celebraron actividades para pequeños y “peludos”, sorteos, mesa dulce y un tapeo solidario con bocados a 1, 2 y 3 euros.

Dos citas más este domingo

Para aquellos que todavía no hayan podido saciar su sed de mercadillos navideños, este mismo domingo abren dos nuevos espacios efímeros con una amplia oferta de productos y actividades en Ferrol y en Cabanas, además de continuar en funcionamiento hasta el día de Reyes el que ocupa la totalidad de la plaza de Armas de la ciudad naval.

No obstante, esta jornada será el barrio ferrolano de Santa Mariña el que asuma el protagonismo gracias a la entidad Creadores Ferrolterra y a la asociación vecinal. En este caso, la feria navideña abre sus puertas en el pabellón de 11.00 a 20.00 horas con el doble objetivo de dinamizar la zona y potenciar la artesanía local en unas fechas en las que, quien más y quien menos, debe hacer acopio de regalos.

El grupo All Dance Studio hizo una exhibición de baile en Narón Emilio Cortizas

Alimentación, antigüedades, creaciones y segunda mano confluyen en una cita donde habrá sorteos entre la clientela, pero también degustación de chocolate con churros en el ambigú, concierto de Manopuesta a las 13.00, taller infantil de pintacaras a las 17.00 y visita de Papá Noel a las 18.00 horas.

En el pabellón de Lavandeira, la Asociación de Mulleres Cabanas Rural, el Concello y la Rede Cultural de la Diputación promueven el Mercadillo de Nadal de 11.00 a 19.30 horas, con múltiples puestos de venta para escoger los presentes más originales y tiempo para actividades pensadas para toda la familia.

Así, a las 12.00 habrá un cuentacuentos, mientras que a las 17.00 empezará un taller infantil de Navidad antes de recibir la visita del Apalpador media hora después. Como colofón a la jornada, desde las 18.30 horas se podrá degustar una merienda comunitaria a base de chocolate y dulces.