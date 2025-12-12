Seguimiento “moi maioritario” de la segunda jornada de huelga del transporte de pasajeros

Hubo servicios mínimos que no se cubrieron Cedida

El responsable comarcal de Transportes de la CIG, Xavier Rodríguez, calificó de “éxito” la segunda jornada de huelga en el transporte de pasajeros por carretera en la comarca, con un “seguemento masivo” que transcurrió además “polos cauces pacíficos, sen incidentes e cunha cidadanía comprensiva coa situación e coas nosas reivindicacións”.

Así, el desarrollo de la jornada fue muy parecido a la del viernes pasado, en la que, a pesar de que alguna empresa intentó trabajar con normalidad, finalmente “rectificaron”. La tercera jornada de paro será este lunes, día 15, y está prevista una cuarta el viernes 19.

Entre una y otra habrá reu­nión entre la patronal y el sindicato en el Consello Galego de Relacións Laborais, solicitada por las empresas. La CIG se opone al incremento del 1,2% que ofrecen y pide, entre otras, mejoras en la jornada y en los tiempos de descanso.