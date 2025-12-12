Dos accidentes en San Sadurniño y Narón se saldan con una persona herida

El conductor perdió el control y acabó en la cuneta Cedida

Mal comienzo de jornada en las carreteras de Ferrolterra, con dos accidentes de tráfico registrados en poco más de una hora en los municipios de San Sadurniño y Narón, dejando a una persona herida, en principio, con carácter leve.

El primero de ellos se produjo en torno a las 10.15 horas, confirma el 112 Galicia, en el kilómetro 14,300 de la AG-64, cuando un coche que circulaba en sentido Vilalba perdió el control y acabó en la cuneta sin que, afortunadamente, haya sufrido daños su conductor.

Hasta el punto se desplazó la Guardia Civil de Tráfico y mantenimiento de carreteras. Una hora después, sobre las 11.20, en la carretera Castelao de Narón, a la altura del Cash Record, dos vehículos colisionaron y el choque propició que uno de los ocupantes haya tenido que ser asistido por Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Indica, además, la Central de Emergencias, que acudió también la Policía Local de Narón y la Guardia Civil de Tráfico.