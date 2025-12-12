As Pontes y Cedeira completan actuaciones medioambientales

La delegada de la Xunta en su visita ayer a As Pontes Cedida

Tanto As Pontes como Cedeira se han visto beneficiadas con ayudas del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de la línea no competitiva concedida este año por la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes.

Este viernes, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el concello pontés, donde supervisó las actuaciones acometidas con cargo a la aportación autonómica, que ascendió a 239.936,26 euros.

Esta cuantía se invirtió en proyectos de conservación de la zona de servidumbre en la ribera de los ríos y del lago de As Pontes, y de eficiencia energética en el alumbrado público.

Se afrontó así la ejecución de actuaciones de mejora del estado ambiental y funcionamiento hidráulico de los canales fluviales dentro de la zona urbana del municipio –ríos Eume, Chamoselo, Brixeo y en el riachuelo dos Covelos– y el entorno del lago, con el objeto de acondicionar los márgenes mediante la limpieza de vegetación y la retirada de obstáculos como pueden ser árboles desequilibrados próximos a los ríos.

Nuevo camión para Cedeira

Posteriormente, la delegada se desplazó a Cedeira, otro de los municipios del ámbito territorial beneficiarios de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental, creado para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y restauración del entorno.

En este caso, acompañada por el alcalde, Pablo Moreda, conoció la última incorporación al parque de maquinaria municipal. Se trata de un camión con caja basculante en aluminio y grúa incorporada que se destinará a tareas de protección del Medio Ambiente. La aportación autonómica ascendió a 88.116,24 euros y permitió sufragar, además, la contratación de personal.