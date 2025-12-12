Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

As Pontes y Cedeira completan actuaciones medioambientales

Las intervenciones son resultado de los fondos de compensación ambiental de este año

Redacción
12/12/2025 22:29
La delegada de la Xunta en su visita ayer a As Pontes
La delegada de la Xunta en su visita ayer a As Pontes
Cedida
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251212_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

Tanto As Pontes como Cedeira se han visto beneficiadas con ayudas del Fondo de Compensación Ambiental (FCA) de la línea no competitiva concedida este año por la Consellería de Presidencia, Justicia y Deportes. 

Este viernes, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitó el concello pontés, donde supervisó las actuaciones acometidas con cargo a la aportación autonómica, que ascendió a 239.936,26 euros

Esta cuantía se invirtió en proyectos de conservación de la zona de servidumbre en la ribera de los ríos y del lago de As Pontes, y de eficiencia energética en el alumbrado público. 

Se afrontó así la ejecución de actuaciones de mejora del estado ambiental y funcionamiento hidráulico de los canales fluviales dentro de la zona urbana del municipio –ríos Eume, Chamoselo, Brixeo y en el riachuelo dos Covelos– y el entorno del lago, con el objeto de acondicionar los márgenes mediante la limpieza de vegetación y la retirada de obstáculos como pueden ser árboles desequilibrados próximos a los ríos. 

Nuevo camión para Cedeira

Posteriormente, la delegada se desplazó a Cedeira, otro de los municipios del ámbito territorial beneficiarios de las ayudas del Fondo de Compensación Ambiental, creado para distribuir el canon eólico en beneficio de la conservación y restauración del entorno. 

En este caso, acompañada por el alcalde, Pablo Moreda, conoció la última incorporación al parque de maquinaria municipal. Se trata de un camión con caja basculante en aluminio y grúa incorporada que se destinará a tareas de protección del Medio Ambiente. La aportación autonómica ascendió a 88.116,24 euros y permitió sufragar, además, la contratación de personal. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

pontedeume bng

El BNG presenta enmiendas a los presupuestos de la Xunta centrados en la comarca del Eume
Redacción
Reinventio en el Jofre

Un viaje para desconectar de la realidad sin moverse del Jofre: “Reinventio”
Rita Tojeiro Ces
La conselleira de Medio Rural, en la visita que hizo a la planta eumesa en julio de 2024

Leche Celta recibirá el lunes en el Casino Ferrolano el Galardón Empresarial de Cofer
Redacción
El ideal gallego

Seguimiento “moi maioritario” de la segunda jornada de huelga del transporte de pasajeros
Redacción