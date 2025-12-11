Las ayudas por el paro biológico a los mariscadores a pie de la ría de Ferrol serán abonadas “nos vindeiros días”

Mariscadores a flote en la ría, el pasado febrero Jorge Meis

La Consellería do Mar abonará “nos vindeiros días” las ayudas a las que han podido acceder un total de 41 mariscadores a pie de las cofradías de Ferrol, Barallobre y Mugardos afectadas por la parada biológica decretada por la administración autonómica entre mediados de abril y mediados de julio de este año.

Esta línea –hay otra, dirigida tripulantes y armadores– supone un desembolso de 183.000 euros con los que el departamento que dirige Marta Villaverde busca compensar al sector por una interrupción de la actividad extractiva a consecuencia, precisamente, de la crisis productiva que atraviesa. Como se recordará, desde hace varios años, la venta de bivalvos en la ría de Ferrol no deja de descender y ya son muchos los trabajadores del mar que han tenido que cambiar de profesión al no poder faenar la mayor parte de las jornadas que establecen los diferentes planes de explotación.

Mar confirma también que la otra línea de ayudas ya ha sido resuelta y abonada. Se trata de la modalidad de marisqueo a flote, en la que entraron 25 armadores y 23 tripulantes. A este colectivo, la Xunta destinó cerca de 279.000 euros.

Las dos órdenes de ayudas se publicaron a comienzos de agosto. Entonces, la Consellería informó de que había 124 mariscadores a pie, 102 tripulantes y 40 embarcaciones de los tres pósitos que se reparten la extracción de marisco y pescado en la ría de Ferrol que tenían derecho a cobrar las ayudas por la parada biológica que se decretó en la ría entre el 16 de abril y el 16 de julio pasados.

Los requisitos de acceso a estas compensaciones por no poder trabajar durante ese trimestre se negociaron con los pósitos antes de que entrara en vigor la parada biológica. En total, la previsión de la Xunta era destinar cerca de un millón de euros a ambas líneas, cofinanciadas entre el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura ­Fempa­ y la administración autonómica en una proporción de 70%-30%.

Los beneficiarios de las ayudas debieron acreditar una actividad de, al menos, 120 días, en los dos años anteriores (2023 y 2024) y, además, se fijaron los días de faena subvencionables tomando como referencia la media de los tres ejercicios precedentes: 42 para el marisqueo a pie, 60 para las cuartas listas ­(a pie con embarcación auxiliar, una modalidad exclusiva de la ría de Ferrol­) y 62 para la actividad a flote, tanto para armadores como para tripulantes. La cuantía diaria también se recogía en la orden: 102 euros a pie; 60 las cuartas listas y 50 los mariscadores a flote. Para los armadores, la cantidad cambia y se fijaba un mínimo de 134 euros por cada jornada de faena.