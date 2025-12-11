Mi cuenta

Ferrolterra

Alerta naranja en la costa de Ferrolterra por olas que pueden llegar a los 6 metros

El viernes y el sábado se espera un fuerte oleaje en todo el litoral comarcal

Redacción
11/12/2025 13:02
Imagen de archivo de un temporal marítimo en la costa de Meirás
Imagen de archivo de un temporal marítimo en la costa de Meirás
Jorge Meis
La costa de Ferrolterra se prepara ya para la llegada de una nueva alerta naranja que, esta vez, se ciñe únicamente al oleaje y no viene acompañada de fuertes vientos, al menos según la predicción de MeteoGalicia.

Así, será este viernes cuando se active la alarma, amarilla de 00.00 a 9.00 por olas de hasta 5 metros, mientras que a partir de entonces subirá de nivel hasta el naranja hasta las 3.00 de la madrugada del sábado, por picos que podrán llegar a los 6 metros.

Ya desde ese intervalo y hasta las 15.00 horas del sábado, la alerta se rebajará de nuevo a amarilla. En todo caso, las autoridades piden mucha precaución y evitar riesgos innecesarios procurando no acercarse a zonas costeras.

De hecho, estos últimos días, la boya situada en el entorno de Estaca de Bares, en Mañón —la única de la red que muestra mediciones en la comarca—, registró una ola de 7,73 metros el pasado día 6 y otra de 6,91 el día 9 de diciembre.

