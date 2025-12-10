El Programa Integrado de Emprego, una nuevo proyecto de inserción laboral para las mujeres

Imagen de archivo de una formación de cocina Cedida

Varios municipios anunciaban ayer su adhesión a un nuevo proyecto de inserción laboral en la comarca. Se trata del Programa Integrado de Emprego da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol, una propuesta financiada por la Xunta de Galicia con 220.000 euros y que se dirige a las mujeres desempleadas de Ares, Cedeira, Cabanas, Fene, Narón, Mugardos, Neda y Valdoviño.

Esta es una iniciativa que tendrá una duración anual y que tiene como objetivo “ofrecer itinerarios personalizados, orientación laboral e formación gratuíta para impulsar a empregabilidade das participantes”, explican desde el gobierno naronés. En cifras, indican que la previsión mínima de inserción laboral se sitúa en torno al 35% de las usuarias que finalizan el proceso formativo.

En relación con la oferta académica, todas aquellas matriculadas contarán con acceso a más de 540 horas de formación transversal en las que se encuentran contenidos como alfabetización digital, técnicas de búsqueda de empleo, habilidades sociales, idiomas extranjeros, fomento del emprendimiento y coaching, inteligencia emocional y motivación laboral.

Itinerarios específicos

Además de estas cuestiones comunes, el proyecto de inserción laboral contempla seis itinerarios diferenciados: NTICS, centrándose en la inteligencia artificial y el Big Data; construcción naval con oferta de soldadura, PRL y gestión medioambiental en el sector naval; limpieza industrial, cocina, comercio y logística y agricultura ecológica. Todos ellos contarán con una parte teórica, pero se añaden prácticas en empresas.

En este punto, desde la organización de la propuesta se explica que el personal técnico será el encargado de abordar cuestiones como la prospección laboral, “establecendo contacto coas empresas da contorna de cara a coñecer as necesidades do mercado e as posibles ofertas de emprego para facilitar a información e inserción laboral das usuarias”.

Para aumentar la tasa de inscritas, tal y como se avanzó desde la Mancomunidade, el proyecto cuenta con medidas de conciliación familiar, personal y laboral, centrándose, sobre todo, en aquellas con menores o mayores a cargo. Tendrán derecho a percibir una beca de 10 euros por día de asistencia al programa, una metodología que “permite que as participantes amplíen a súa cualificación, melloren o coñecemento de si mesmas e do propio mercado laboral e adquiran formación que lles sirva para que a súa busca de emprego sexa máis eficiente e efectiva”.

Asimismo, se establecerán acciones individuales con el personal técnico del programa para, así, abordar en su totalidad las diferentes problemáticas que puedan surgir en el proceso de solicitar un empleo, así como de tramitar diferente documentación, entre muchas otras cuestiones.

Todas aquellas interesadas en inscribirse o ampliar información podrán contactar con el equipo técnico del programa en piemancomunidade@ferrol.es o en el 613 10 85 30.