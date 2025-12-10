Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

ADIF destina más de 3,7 millones a obras de mejora en la línea Ferrol-Viveiro

La actuación se centrará en el tramo entre San Sadurniño y Ortigueira

Redacción
10/12/2025 22:08
Imagen de archivo de un tren de FEVE
Cedida
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– informó ayer de la licitación de un contrato, valorado en 3,77 millones, para la realización de obras de reforma y arreglo del trazado en la línea Ferrol-Viveiro, de ancho métrico.

Las actuaciones se realizarán entre los puntos kilométricos 19 y 40 de la mencionada ruta –concretamente entre San Sadurniño y Santa María de Mera–, afectando a un total de nueve trincheras. Los trabajos consistirán en la retirada de la malla existente, el desbroce y tala de árboles, el saneo de los taludes y la limpieza, protección y sustitución de enrejado y otros materiales de refuerzo.

ADIF explica que el objeto de estos trabajos es “reparar, asentar y conferir una protección permanente” en aquellas zonas anexas a las vías “que pueden ser susceptibles de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos adversos”, insistiendo además en que “redundará en la mejora de la fiabilidad y calidad de las circulaciones”.

Así, desde el organismo se señala que este proyecto se suma a otros ya en marcha o finalizados en la línea que conecta la ciudad naval con Asturias, la reparación y consolidación de varias trincheras en esta misma entre Ortigueira y Burela, adjudicado en julio. 

0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Presentación Antón. Uno más, nada menos

Uno más, nada menos: Antón Fontao, una “corta pero desgraciadamente intensa vida”
Eva Mazás Arnoso
Estrenos cinematográficos, miles de obras de teatro, conciertos o mítines, el Jofre es el gran contenedor cultural

Dos décadas del despertar del Jofre, el símbolo de la “nueva primavera” de Ferrol
Marta Corral
Paco Chicón y Sergio Musso

Suquet de rape y cigalas
Redacción
Tere, mostrando las dos frutas más codiciadas de su puesto para Navidad

La piña “de avión” despunta en las mesas navideñas de los ferrolanos junto a la uva
Marta Corral