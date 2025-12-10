ADIF destina más de 3,7 millones a obras de mejora en la línea Ferrol-Viveiro

Imagen de archivo de un tren de FEVE Cedida

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– informó ayer de la licitación de un contrato, valorado en 3,77 millones, para la realización de obras de reforma y arreglo del trazado en la línea Ferrol-Viveiro, de ancho métrico.

Las actuaciones se realizarán entre los puntos kilométricos 19 y 40 de la mencionada ruta –concretamente entre San Sadurniño y Santa María de Mera–, afectando a un total de nueve trincheras. Los trabajos consistirán en la retirada de la malla existente, el desbroce y tala de árboles, el saneo de los taludes y la limpieza, protección y sustitución de enrejado y otros materiales de refuerzo.

ADIF explica que el objeto de estos trabajos es “reparar, asentar y conferir una protección permanente” en aquellas zonas anexas a las vías “que pueden ser susceptibles de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos adversos”, insistiendo además en que “redundará en la mejora de la fiabilidad y calidad de las circulaciones”.

Así, desde el organismo se señala que este proyecto se suma a otros ya en marcha o finalizados en la línea que conecta la ciudad naval con Asturias, la reparación y consolidación de varias trincheras en esta misma entre Ortigueira y Burela, adjudicado en julio.