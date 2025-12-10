ADIF destina más de 3,7 millones a obras de mejora en la línea Ferrol-Viveiro
La actuación se centrará en el tramo entre San Sadurniño y Ortigueira
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias –ADIF– informó ayer de la licitación de un contrato, valorado en 3,77 millones, para la realización de obras de reforma y arreglo del trazado en la línea Ferrol-Viveiro, de ancho métrico.
Las actuaciones se realizarán entre los puntos kilométricos 19 y 40 de la mencionada ruta –concretamente entre San Sadurniño y Santa María de Mera–, afectando a un total de nueve trincheras. Los trabajos consistirán en la retirada de la malla existente, el desbroce y tala de árboles, el saneo de los taludes y la limpieza, protección y sustitución de enrejado y otros materiales de refuerzo.
ADIF explica que el objeto de estos trabajos es “reparar, asentar y conferir una protección permanente” en aquellas zonas anexas a las vías “que pueden ser susceptibles de riesgo por lluvias y otros factores climatológicos adversos”, insistiendo además en que “redundará en la mejora de la fiabilidad y calidad de las circulaciones”.
Así, desde el organismo se señala que este proyecto se suma a otros ya en marcha o finalizados en la línea que conecta la ciudad naval con Asturias, la reparación y consolidación de varias trincheras en esta misma entre Ortigueira y Burela, adjudicado en julio.