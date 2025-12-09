Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Cine

“Ratiña”, a curtametraxe sobre o acoso escolar no ámbito familiar, proxéctase en Fene e Neda

Esta produción, especialmente dirixida ao público adulto, achega unha perspectiva pouco habitual do bullying que ten que ver con outros aspectos como a xestión emocional

Redacción
09/12/2025 20:03
As proxeccións de "Ratiña" inclúense no programa “Outono das Artes” da Deputación
As proxeccións de "Ratiña" inclúense no programa “Outono das Artes” da Deputación
Cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

A gran particularidade da curtametraxe “Ratiña”, unha autoficción escrita e dirixida pola coruñesa Alicia Úbeda, é o feito de amosar unha cara pouco coñecida do bullying, que ten que ver coa xestión emocional e a relación entre os nenos e nenas coas súas nais ou pais. Esta peza exhibirase este mércores 10 en Fene e o venres 12 en Neda, nas respectivas Casas da Cultura, ás 20.00 horas nos dous casos.

En 11 minutos resólvese unha obra que trata da soidade que pode sentir unha nena que sofre medo na escola e que non ten as ferramentas necesarias para pedir axuda na casa.

Dirixida preferiblemente para o público adulto, o argumento, cunha narrativa realista, abórdase desde unha perspectiva minimalista e poética para centrarse na vida de Velia, “unha nena que comeza afeitándose unha cella e é detida pola parella do seu pai antes de que termine de quitrse a outra. Este feito dá lugar a un conflito familiar que deixa á nena nun segundo lugar, sen que os seus pais se decaten da súa situación de acoso no colexio”.

Alicia Úbeda, que tamén se ocupa da dirección artística e do vestiario, graduouse con título honorífico en Comunicación Audiovisual pola Universidad Complutense de Madrid e posteriormente diplomouse no máster en Produción Executiva da Universidade da Coruña. Entre as súa experiencias destaca o seu posto como editora e guionista na produtora rusa Vimotion ou como profesora de guión e dirección na 35mm.

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Fuertes y su compañeros, en la cita catalana

Iago Fuertes cierra el año con un nuevo triunfo
Redacción
Imagen de la delegación naronesa en Pontevedra

Los siete magníficos de Narón que estarán en el Estatal
Miriam Tembrás
Álvaro Giménez, durante el duelo ante los tinerfeños

Racing de Ferrol, Tenerife y Efesé, cabeza de ratón en Primera RFEF
Redacción
Escola Aberta

Retratos a mascotas solidarios, concursos y mucho más, esta Navidad con la Escola Aberta
Rita Tojeiro Ces