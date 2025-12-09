“Ratiña”, a curtametraxe sobre o acoso escolar no ámbito familiar, proxéctase en Fene e Neda
Esta produción, especialmente dirixida ao público adulto, achega unha perspectiva pouco habitual do bullying que ten que ver con outros aspectos como a xestión emocional
A gran particularidade da curtametraxe “Ratiña”, unha autoficción escrita e dirixida pola coruñesa Alicia Úbeda, é o feito de amosar unha cara pouco coñecida do bullying, que ten que ver coa xestión emocional e a relación entre os nenos e nenas coas súas nais ou pais. Esta peza exhibirase este mércores 10 en Fene e o venres 12 en Neda, nas respectivas Casas da Cultura, ás 20.00 horas nos dous casos.
En 11 minutos resólvese unha obra que trata da soidade que pode sentir unha nena que sofre medo na escola e que non ten as ferramentas necesarias para pedir axuda na casa.
Dirixida preferiblemente para o público adulto, o argumento, cunha narrativa realista, abórdase desde unha perspectiva minimalista e poética para centrarse na vida de Velia, “unha nena que comeza afeitándose unha cella e é detida pola parella do seu pai antes de que termine de quitrse a outra. Este feito dá lugar a un conflito familiar que deixa á nena nun segundo lugar, sen que os seus pais se decaten da súa situación de acoso no colexio”.
Alicia Úbeda, que tamén se ocupa da dirección artística e do vestiario, graduouse con título honorífico en Comunicación Audiovisual pola Universidad Complutense de Madrid e posteriormente diplomouse no máster en Produción Executiva da Universidade da Coruña. Entre as súa experiencias destaca o seu posto como editora e guionista na produtora rusa Vimotion ou como profesora de guión e dirección na 35mm.