Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

O Goberno recoñece 16 centros educativos polo seu labor a prol da boa convivencia nas aulas e a loita contra o acoso escolar

Redacción
08/12/2025 12:31
Alumnos en clase
Alumnos en clase
DF
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos

O Goberno galego recoñece o labor de 16 centros educativos polo seu compromiso co fomento da convivencia e o benestar nas aulas e a prevención do acoso escolar. Faino a través dos premios ConVivimos e Tolerancia cero fronte ao acoso escolar correspondentes á edición deste 2025 que vén de resolver a Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP. 

Con estes galardóns, o departamento de Educación referenda a aposta da Xunta polo fomento do bo clima nas aulas como unha prioridade de Goberno, obxectivo para o cal ten en marcha un amplo abano de iniciativas entre as que se atopan estes recoñecementos que, ademais de valorar e visibilizar iniciativas positivas desenvolvidas desde os centros escolares, destacan o seu alto grao de compromiso neste eido e serven de exemplo de boas prácticas para o conxunto da comunidade educativa. 

Premio ConviVimos

No que atinxe á terceira edición do Premio ConVivimos, a Xunta recoñece o traballo e compromiso de oito centros educativos nesta área a razón de dous na provincia da Coruña, outros dous en Lugo, un en Ourense e tres en Pontevedra. 

Con esta iniciativa, o Goberno galego quere destacar aquelas actuacións e proxectos desenvolvidos desde os centros educativos galegos que impliquen un alto grao de compromiso coa mellora da convivencia escolar e do benestar emocional, así como para visualizar o esforzo realizado polos centros neste eido. 

Os centros premiados na categoría A, destinada a centros de Educación Primaria, son o Colexio de Cervo, que acada o primeiro premio; o CEP Plurilingüe de Riomaior (Vilaboa), que se fai co segundo galardón; o CEIP O Castiñeiro (Laza), que leva o terceiro premio, e o CEP Plurilingüe de Louro (Muros), que obtén a mención de honra. 

No caso dos centros pertencentes a categoría B, destinada aos de Secundaria -abrangue ESO, Bacharelato, FP, formación de persoas adultas e ensinanzas de réxime especial-, o IES de Cacheiras (Teo) acada o primeiro premio, mentres que o segundo galardón recae no Instituto de Poio, seguido do terceiro para o IES de Cotobade (Cerdedo-Cotobade). A mención de honra é para o IES Perdouro (Burela). 

Os centros galardoados co primeiro premio reciben 5.000 euros, mentres que o segundo premio conta con 2.500 euros e o terceiro con 1.000 euros. Os centros que logran a mención de honra obteñen 500 euros.

Premio Tolerancia cero contra o acoso

No caso dos Premios Tolerancia cero contra o acoso, resultaron galardoados outros oito centros a razón de dous por provincia. A finalidade do galardón, que vai pola súa segunda edición, é promover a participación do alumnado en programas que estimulen a súa implicación no respecto aos dereitos humanos individuais e sociais a través de accións concretas de loita contra o acoso e o ciberacoso escolar e de coidado e acompañamento das vítimas. 

Os centros premiados na categoría A, destinada a centros de Educación Primaria, son o Colexio Plurilingüe de San Roque de Darbo (Cangas), que acada o primeiro premio; Rosalía de Castro (Xinzo de Limia), que se fai co segundo galardón; o CEE Infanta Elena (Monforte de Lemos), que leva o terceiro premio, e o CEIP Eusebio da Guarda (A Coruña), que obtén a mención de honra. 

No caso dos centros pertencentes a categoría B, destinada aos de Secundaria -abrangue ESO, Bacharelato, FP, formación de persoas adultas e ensinanzas de réxime especial-, o IES Armando Cotarelo Valledor (Vilagarcía de Arousa) acada o primeiro premio, mentres que o segundo galardón recae no Instituto Lauro Olmo (O Barco de Valdeorras), seguido do terceiro para o IES de Cacheiras (Teo). A mención de honra é para o IES Leiras Pulpeiro (Lugo). 

Neste caso, a Consellería de Educación outorga unha contía de 8.000€ para o primeiro premio, o segundo recibirá 4.000€, o terceiro 2.000€ e a mención de honra 1.000€. 

Con ambos galardóns, o departamento educativo do Goberno galego dá cumprimento a unha das accións recollidas no Plan integral contra o acoso e o ciberacoso que, á súa vez, está inxerido na Estratexia galega de convivencia escolar.

0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara

Te puede interesar

Casa Sindo, uno de los participantes en la propuesta

El programa Datas Saborosas contará con la participación de once restaurantes
Redacción
Álvaro Ramón fue uno de los racinguistas más destacados contra el Cacereño

El colectivo, la clave de la última victoria del Racing de Ferrol
Juan Quijano
Sánchez Aguilera zona vallada obras

El BNG critica la utilización del Sánchez Aguilera como depósito de las obras de Rubalcava
X. Fandiño
Trabajadores de Navantia, el día de la botadura de la "Bonifaz"

El desempleo en el sector industrial desciende en 150 personas en el último año
X. Fandiño