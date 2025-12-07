Os Trubincos: a última moda do Nadal galego revive a cultura popular ao estilo Leandro Lamas "made in" Ferrolterra
Este produto de Quinteiro Doce, que conta unha lenda recollida polo antropólogo Rafael Quintía Pereira, pódese atopar en comercios da zona como a Cooperativa do Val
Respondendo á moda dos “elfos” para animar con trastadas as datas do Nadal, bonecos inspirados en criaturas mitolóxicas procedentes doutras latitudes, a marca rianxeira Quinteiro Doce lanza unha proposta “á galega” deseñada polo artista da comarca Leandro Lamas: os Trubincos. Para decorar ou para xogar cos máis pequenos, as identidades de Severino e Sefita dan a coñecer unha lenda recollida nunha parroquia pontevedresa que non dista tanto desas tradicións adquiridas do extranxeiro.
En San Martiño de Salcedo contábase que na Noiteboa escorregaban pola cheminea unha especie de trasnos que chamaban trubincos e que, do mesmo xeito que aqueles seres máxicos importados, dedicábanse a remexer nas cousas da casa polas noites. Apoiándose nun texto do antropólogo Rafael Quintía Pereira, este novo produto galego que se pode atopar en comercios locais como a Cooperativa do Val, serve para continuar trasmitindo a lenda que di que o único que os espanta é queimar unhas piñas con moita resina.
Os Trubincos que imaxina o Leandro Lamas en base a esa recolleita antropolóxica tamén se incluíron, xa o ano pasado, nunha das latas de panettone deseñadas polo pintor. O domingo 14, ás 12.30 horas, presentarase o proxecto e os produtos da marca galega, da man de Luis e Tamara, no local da asociación A Piruchela, en Neda.