Ferrolterra

MercaNaVila movilizó 16 millones de euros en ventas en comercio de proximidad

La Diputación de A Coruña anuncia “unha campaña aínda máis ambiciosa” para el 2026

Redacción
07/12/2025 20:10
Un momento del encuentro mantenido recientemente entre González Formoso, García y Seijas
Un momento del encuentro mantenido recientemente entre González Formoso, García y Seijas
Cedida
Entre los pasados 20 de octubre y 3 de diciembre se descargaron 93.453 bonos del programa de la Diputación de A Coruña MercaNaVila, con cerca de 300.000 operaciones de compra registradas y un volumen de 16 millones de euros en ventas en los 1.080 establecimientos coruñeses adheridos. Son las cifras que deja el balance que ha realizado el organismo provincial de esta iniciativa pionera que buscaba impulsar el consumo en las tiendas de proximidad de las localidades con menos de 20.000 habitantes. 

“Superou con creces as previsións iniciais”, aseveró el presidente de la institución, Valentín González Formoso, en una reunión con la diputada de Emprego, Rosa Ana García, y el presidente de la Federación Galega de Comercio, José María Seijas, para abordar el éxito del programa.

Pago con el bono MercaNaVila

As Pontes, Cedeira, Ortigueira y Fene concentran el 13% de las ventas del MercaNaVila

Por concellos, Noia se situó a la cabeza de las ventas al concentrar cerca de un 10% de las mismas –1,72 millones de euros y más de 29.000 operaciones–, seguido de Boiro –más de 1,4 millones– y Ordes –cerca de los 1,15–. El organismo provincial incide en la buena acogida que tuvo la iniciativa, también, en Cee (1,2 millones) o As Pontes y Betanzos, superando estas dos últimas localidades los 820.000 euros movilizados.

Lucha contra los gigantes

“O comercio de proximidade é o corazón das vilas. Sen comercio, non hai vida”, remarcó el dirigente de la Diputación, incidiendo asimismo en que “fronte á oleada dos Amazon do mundo, temos que facer moita pedagoxía coa cidadanía do que supón o comercio local en canto a creación de emprego e dinamización da economía”, aseveró. El responsable provincial agradeció, al mismo tiempo, la implicación en la iniciativa de los comerciantes.

Una clienta empleando el bono de la campaña

La iniciativa MercaNaVila supera las 30.000 descargas en las primeras 72 horas de campaña

Desde la Diputación anuncian la continuidad de esta campaña, “aínda máis ambiciosa para 2026 porque vemos que merece a pena e que ten un impacto moi importante”, apuntó González Formoso.

