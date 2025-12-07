Los GALP impulsan un proyecto sobre el relevo generacional en el sector marítimo-pesquero

Imagen de archivo de mariscadores en la zona del castillo de San Felipe Jorge Meis

Los ocho Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de Galicia presentarán el próximo miércoles día 10 el proyecto “Relevo xeracional: O futuro do mar”, una iniciativa desarrollada con la colaboración de la Consellería y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) que busca garantizar el reemplazo en el sector y fortalecer la conexión entre la formación, el empleo y el territorio.

La propuesta tendrá carácter bianual y persigue impulsar la FP Dual Marítimo-Pesquera como vía eficaz para atraer a los jóvenes, mejorando su empleabilidad y reforzando un modelo productivo sostenible. Así, durante ese periodo, se llevarán a cabo actividades dirigidas al alumnado de los centros educativos –concretamente, al de ESO–, tales como experiencias de embarque, visitas a las instalaciones pesqueras o una estancia en la isla de Ons.

El proyecto supondrá, asimismo, la implicación activa de armadores como agentes formadores y cuenta con la participación del grupo vasco Itsas Garapen Elkartea.

Para aquellos que no se hayan inscrito para asistir al acto de presentación, que tendrá lugar en la Sala Eisenman de la Cidade da Cultura, existe la posibilidad de seguir el evento a través de una retransmisión online en directo.