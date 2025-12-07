Mi cuenta

Ferrolterra

Los GALP impulsan un proyecto sobre el relevo generacional en el sector marítimo-pesquero

Se presentará oficialmente en la Cidade da Cultura el próximo miércoles

Redacción
07/12/2025 20:52
Imagen de archivo de mariscadores en la zona del castillo de San Felipe
Imagen de archivo de mariscadores en la zona del castillo de San Felipe
Jorge Meis
Los ocho Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) de Galicia presentarán el próximo miércoles día 10 el proyecto “Relevo xeracional: O futuro do mar”, una iniciativa desarrollada con la colaboración de la Consellería y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (Fempa) que busca garantizar el reemplazo en el sector y fortalecer la conexión entre la formación, el empleo y el territorio.

La propuesta tendrá carácter bianual y persigue impulsar la FP Dual Marítimo-Pesquera como vía eficaz para atraer a los jóvenes, mejorando su empleabilidad y reforzando un modelo productivo sostenible. Así, durante ese periodo, se llevarán a cabo actividades dirigidas al alumnado de los centros educativos –concretamente, al de ESO–, tales como experiencias de embarque, visitas a las instalaciones pesqueras o una estancia en la isla de Ons.

Frontal de la Casa do Pescador de Miño

Proyecto conjunto de los GALP para promocionar el turismo marinero

Más información

El proyecto supondrá, asimismo, la implicación activa de armadores como agentes formadores y cuenta con la participación del grupo vasco Itsas Garapen Elkartea.

Para aquellos que no se hayan inscrito para asistir al acto de presentación, que tendrá lugar en la Sala Eisenman de la Cidade da Cultura, existe la posibilidad de seguir el evento a través de una retransmisión online en directo.

