Primera jornada de huelga en el transporte colectivo de viajeros por la “insuficiente suba salarial”

Un bus urbano, en una foto de archivo Jorge Meis

La primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas para este mes de diciembre en el transporte de viajeros por carretera de la provincia por los tres sindicatos mayoritarios –CIG, CCOO y UGT– tuvo impacto en la comarca, sobre todo para el alumnado de los centros escolares que se desplaza en autobús.

El responsable de la Fgamt de la CIG, Xabier Rodríguez, asegur este viernes en un acto que tuvo lugar en la estación de autobuses de Ferrol –también los hubo en A Coruña y Santiago– que este calendario de paros es consecuencia del “inmobilismo” de la patronal que, tras “a parálise dos últimos tempos, accedeu a retomar as reunións e a mesa de negociación do convenio colectivo ofrecéndonos unha suba salarial insultante do 1,20% de suba para este ano”.

Rodríguez explicó que los servicios mínimos en el transporte urbano “funcionaron con normalidade” y que en el resto “houbo un parón, promocionado en certa medida pola propia patronal, que prefire non sacar os buses”.

De no haber cambios a partir de ahora –hay convocadas otras jornadas de huelga los días 12, 15 y 19 de este mes de diciembre–, los sindicatos se plantean iniciar un paro indefinido a partir del 12 de enero.

Alrededor de 3.000 personas están afectadas por el convenio provincial de transporte de viajeros por carretera, que reclaman un incremento salarial mayor que el que ofrece la patronal para el presente año –y que se incluya una cláusula de revisión vinculado al IPC real–, además de otras mejoras “que nin sequera se plantexaron abordar”, como todo lo que tiene que ver con el control horario o la conciliación. “Este convenio é obsoleto e xa foi superado pola nova lexislación na materia”, denuncia el sindicato CIG. Critican que la jornada siga siendo la misma de “hai dez anos” y que es urgente “sacar o persoal acompañante do transporte escolar das condicións de escravitude na que están, con contratos de 114 minutos diarios para un salario de 250 euros”.

Los sindicatos piden que se pueda acceder a la jubilación parcial y exigen a la Xunta, como titular de los contratos, que se implique en el desbloqueo de la situación.