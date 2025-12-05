El PP asegura que el ejecutivo gallego avanza en el impulso para construir la VAC Costa Norte

Un momento de la intervención de Roberto Rodríguez en la Cámara Cedida

El portavoz de Infraestruturas del grupo del PP en el Parlamento, Roberto Rodríguez, aseguró esta semana que la Xunta “está a avanzar no impulso da construción” de la Vía de Alta Capacidad (VAC) Costa Norte.

En concreto, aseguró que el gobierno autonómico trabaja en la actualización del proyecto del tramo entre San Sadurniño y Sanguiñeira, que supondrá, remarcó, una inversión superior a los 40 millones de euros, así como en la continuación del trecho en servicio Celeiro-San Cibrao.

El responsable popular incidió durante su intervención en la Cámara gallega en que en la actualidad también está operativa la variante de Ortigueira, que supuso un desembolso superior a los 50 millones de euros, “en plena crise económica”, puntualizó.

“Para a continuación dos demais treitos, a Xunta presentou un plan de actuación aos alcaldes dos municipios afectados, co fin de consensuar unha proposta viable que teña en conta a realidade territorial, con actuacións a curto, medio e longo prazo”, explicó Rodríguez.