Ferrolterra

Ortigueira, Cariño y Ferrol, los tres sitios de récord en el lluvioso arranque de diciembre

Este martes fueron 19,5 litros de media los recogidos en las siete estaciones de Ferrolterra

Redacción
03/12/2025 21:44
El paraguas seguirá siendo indispensable el resto de la semana en Ferrolterra
El paraguas seguirá siendo indispensable el resto de la semana en Ferrolterra
Emilio Cortizas
Después de que Ferrol, como el resto de grandes ciudades gallegas, superase en noviembre el promedio de lluvias acumulando 275 litros por metro cuadrado, el arranque de este mes de diciembre está siendo también pasado por agua, especialmente en la jornada del martes. 

Este martes fueron 19,5 litros de media los recogidos en las siete estaciones de la red de MeteoGalicia ubicadas en las comarcas, sobresaliendo la que está en la Serra da Faladoira (Ortigueira), en Cariño y en el CIS de A Cabana, en Ferrol. Así, los valores en estos lugares llegaron a 26,6; 24 y 20,1 litros por metro cuadrado en la jornada, respectivamente. 

El pasado lunes empezó el invierno climatológico en el hemisferio norte, aunque el astronómico no llegará hasta el 21 de diciembre. No obstante, la tendencia a la baja de las temperaturas se ha dejado notar. En este contexto, además, se espera este jueves el paso de un frente que podría dejar las primeras nevadas por debajo de los 1.000 metros de altitud. 

En cuanto al resto de la predicción para la zona de Ferrolterra, MeteoGalicia avanza lluvias a diario en lo que queda de semana y alternancia de nubes y claros, esperando que en la ciudad naval se contenga el termómetro y no llegue a hacer tanto frío como en el rural. 

