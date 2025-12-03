Ferrolterra ultima los preparativos para dar comienzo a la Navidad

Un momento del encendido de luces en la ciudad naval Emilio Cortizas

Son varios los concellos que ya han dado a conocer su programación de cara a las celebraciones navideñas, que ya se encuentran a la vuelta de la esquina. La ciudad naval ya ha encendido sus luces y los de Narón lo harán este fin de semana; mientras tanto, desde el gobierno de Ares avanzaron esta mañana que su oferta de actividades incluirá talleres, deporte, teatro y cabalgatas, entre muchas otras cuestiones. Además de la iluminación, que se prenderá el día 5, el 21 de diciembre se podrá disfrutar del XIV Certame de Panxoliñas, una cita más que asentada en la localidad y que supone uno de los platos fuertes del programa.

En relación con el teatro y la narración oral, se podrá disfrutar de “Na Cerna do Son” (13) o de las aventuras de Jazzy y Blussy (29). La biblioteca abrirá el jueves las inscripciones a propuestas de pastelería creativa o karaoke y “Nadal no Mercado Municipal”, promovido por la comisión de Festas de San Roque; se podrá disfrutar entre los días 27 y 28 del presente mes.

En lo relativo al deporte, destaca la popular Carreira Popular de Fin de Ano, que este 2025 cumple 20 ediciones, y una sesión de zumba gratuita el día 31 en la plaza de la Constitución.

Cariño, Ortigueira y Cedeira

Pero este municipio no es el único que ha desvelado sus planes navideños, y es que Cariño trae un calendario repleto para todos los públicos que darán comienzo este mismo fin de semana con el III Mercado de Artesanía y el Festival Benéfico de Aspromor, ambos a lo largo de la jornada del sábado.

El Festival Benéfico do Nadal en favor de Aspromor estará orquestado por la Rondalla de la localidad y, con entradas a 5 euros, se celebrará también el día 6 en la casa da cultura, como antesala, el domingo, al encendido de luces y la tercera edición de Cantos de Taberna.

Se incluye, asimismo, teatro familiar el día 20 y cine infantil el 21, además de la visita de Papá Noel el 24 en la Casa do Concello. El 27, el Mago Teto ofrecerá su espectáculo ‘Galerock ‘N’ Magic’ y, finalmente, el 31 se celebrará la tradicional Festa de Fin de Ano en la Praza Roxa, con música de la disco móvil CDC para despedir las fiestas.

Y si fueran pocas las propuestas para el día 6, Ortigueira también dará comienzo a su programación este mismo día. En este caso, el Cantón será el escenario en el que Gamelas, Anduriñas y Troula do Ortegal actuarán como paso previo al pregón, a cargo del actor e historiador Suso Martínez.

Con este pistoletazo de salida se marcará el inicio, asimismo, de la obra infantil Bibilionadal 2025 –tanto el día 9 como el 16–, para la que es necesaria la inscripción previa. La sede de Aspromor, por su parte, acogerá el día 12 la actuación del Mago Ramón y, un día más tarde, se podrá disfrutar de un festival benéfico a favor de esta misma entidad, organizado por el coro de Espasante, y que tendrá lugar en el Teatro da Beneficiencia.

Ya el domingo, el teatro cobrará protagonismo con “Castelao”, y el martes 16 será el turno, de nuevo, de los más pequeños. El espectáculo “Galitoon” –que se desarrollará en el edificio de Galiña Azul– llega como antesala a un taller en la biblioteca y un concierto de Uxía Lambona.

La música continuará con Leticia Rey y ‘Unplugged Claxxon’. En la víspera de Nochebuena habrá una fiesta infantil en el polideportivo y, pasada la Navidad, será el turno del Festival Solidario, el día 27.

Se adelanta algo más Cedeira, quien propone comenzar a disfrutar de la iluminación el propio viernes, a las 18.15 horas en la plaza do Peixe, donde habrá un árbol de 15 metros de altura. La banda sonora la pondrán los propios vecinos con un concierto popular de villancicos y también estarán presentes diversos artesanos gracias a la asociación Lugares Comúns.