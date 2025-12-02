Mi cuenta

Diario de Ferrol

Cultura

Ya está abierta la cuarta convocatoria del programa Dinamiz-ARTj, que “da vida” a 10 municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal

La tercera edición se está desarrollando en estos momentos con numerosas citas en la agenda

Redacción
02/12/2025 19:13
Imagen de la reunión de ayer en la Delegación del Gobierno
Imagen de la reunión de este mismo martes en la Delegación del Gobierno
Cedida
Los municipios situados en territorios de Transición Justa ya pueden participar en la cuarta edición del programa Dinamiz-ARTj, que actualmente está llevando a cabo su tercera convocatoria por 18 de las 19 localidades gallegas enmarcadas en este grupo, entre las que se encuentran los Concellos de Cabanas, A Capela, Cerdido, Mañón, Moeche, Monfero, San Sadurniño, As Somozas, Ortigueira y As Pontes.

Todos estos municipios son considerados de Transición Justa, una denominación que también tiene Ferrol, el único que no participa en esta iniciativa del Instituto para la Transición Justa, el organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico –Miteco–, que está gestionada por la Fundación Ciudad de la Energía –Ciuden–.

El subdelegado del Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, destacó este mismo martes la contribución de Dinamiz-ARTj para “dar vida” a dichos territorios, por lo que animó a participar en esta cuarta edición no solo a los Concellos, sino también a los artistas de Galicia. Según destacó, el programa “consolidouse como unha ferramenta eficaz para fortalecer a oferta cultural destas zonas e para visibilizar o talento local, contribuíndo ao desenvolvemento social e económico dos territorios de transición xusta”.

El objetivo es contribuir a la dinamización de los territorios participantes mediante una propuesta cultural variada y de calidad, con actuaciones musicales, de teatro y de danza. El período de inscripción para la nueva edición permanecerá abierto hasta el 16 de enero del próximo año 2026.

Próximas citas

La tercera edición proporciona una infinidad de citas por la zona, que se pueden consultar al detalle en la página web dinamizartj.com, empezando este sábado 6, a las 16.30 horas en la carpa instalada en el puerto de O Barqueiro, en Mañón, con Brassica Rapa y su espectáculo “Ghrelo Power”.

El domingo 14, a la misma hora en el área recreativa O Castro de Cerdido, Palomica Lloca Producciones llevará “Mordiendo la verdad 2.0”.

Continuando el viernes 19, a las 10.00, Pakolas actuará en el complejo deportivo de As Neves, en A Capela, con “A Ramona pequena vai á Lúa”. Este mismo día, El Mago Nacho representará “El Gran Mago”, a la 13.00 en el patio del CEIP A Barqueira, en Cerdido, y a las 19.30 horas, la coral Airiños da Capela subirá al escenario del local social O Pereiro, de la parroquia de San Xurxo, en Moeche, con su concierto participativo titulado “Cantos que unen pueblos”.

