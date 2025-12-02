La Diputación presenta la marca de productos del Xeoparque Cabo Ortegal

Foto de familia en la presentación de la marca KB0 Ortegal Diputación

La Diputación de A Coruña presentó este martes KB0 Ortegal, la nueva marca de productos agroalimentarios y del mar del territorio del Xeoparque Cabo Ortegal.

La nave del Mercado de Moche acogió el evento, en el que tomaron parte el vicepresidente del organismo provincial, Xosé Regueira; la alcaldesa en funciones, Cristina García; el presidente de la Asociación para a xestión do Xeoparque Cabo Ortegal y alcalde de Cerdido, Alberto Rey, así como el gerente de la entidad, José Miguel Alonso Pumar, entre otros.

Regueira destacó en su intervención el carácter gastronómico de esta iniciativa, financiada con los fondos europeos Next Generation. En este sentido, aseguró que no se trata de un proyecto científico “nin unicamente turístico, senón que lle dá sentido ao que imos facer” al poner el foco en que, “ás veces, esquecemos esa perspectiva ao falar do Xeoparque”, indicó, apuntando que “vir aquí para comer ben” es la segunda motivación que destacan “as persoas que nos visitan”.

Sello de calidad

La presentación de esta nueva marca forma parte del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) que impulsa la Diputación en este territorio reconocido por la Unesco. Con ella se pretende destacar los oficios, prácticas y técnicas que dieron forma a la gastronomía y a los productos de Cabo Ortegal a lo largo de su historia.

Próximamente se convocará a las empresas para que se sumen a la distribución de sus productos bajo este sello de calidad acreditada, que certificará no solamente la excelencia de la materia prima, sino también la de la producción y elaboración sostenibles. Desde la Diputación remarcan que esta marca “xoga un papel moi importante na revitalización do tecido económico rural, contribuíndo ao fomento do emprego local e apoiando activamente aos produtores e empresas da zona”.