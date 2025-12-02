Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Ferrolterra vuelve a la senda de la creación de empleo con 230 parados menos

Solo diez de los 20 municipios pierden trabajadores después de tres meses seguidos de números negativos

Redacción
02/12/2025 19:19
Un trabajador operando en la fachada de una casa de Ferrol el pasado mes de junio
Un trabajador operando en la fachada de una casa de Ferrol el pasado mes de junio
Emilio Cortizas
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

Después de tres meses consecutivos marcados por la subida del paro en Ferrolterra, noviembre finaliza con la creación de 230 nuevos puestos de trabajo según el registro del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– que se conocía este martes. Recupera así la comarca la senda positiva a pesar de que diez de los 20 municipios suman desempleados. 

Diciembre empezó con un total de 8.371 personas buscando un empleo en Ferrol, Eume y Ortegal, repartiéndose el grueso entre los 7.188 que figuran en los concellos ferrolanos, 742 en los eumeses y 441 en los orteganos. 

Por municipios

Ferrol vuelve a estar a la cabeza de la creación de empleo, con 151 trabajadores nuevos (3.556 en búsqueda de trabajo); seguida del municipio de As Pontes, que gana 64 y se sitúa en 262 totales, y con Narón cerrando el podio al haber sumado un total de 45, manteniendo 1.757 vecinos en la lista. 

En la otra cara de la moneda están los cuatro municipios de Ortegal, que pierden todos personas en activo: Ortigueira y Cariño añaden cinco nuevos desempleados cada uno, mientras que Mañón aporta dos y Cerdido uno, trece en total. 

El desempleo en la construcción se redujo en octubre

El paro sube en la comarca, pero disminuye en la industria y la construcción

Más información

En la comarca ferrolana, Ares tiene 275 vecinos en la lista del paro (cuatro menos que en octubre), Cedeira 269 (siete más), Fene 501 (ocho más), Moeche 32 (dos menos), Mugardos 243 (seis más), Neda 197 (siete más), San Sadurniño se queda igualmente con 75 demandantes, As Somozas con 39 (seis más) y Valdoviño con 244 (seis menos que el registro anterior del SEPE). 

Finalmente, en la comarca del Eume el desempleo únicamente crece en el municipio de Pontedeume, sumando una persona más buscando trabajo, con 287 en total. En el caso de Cabanas son tres menos (109 parados), en A Capela se restan otros dos (44 en el cómputo global) y en Monfero uno (40). 

Los datos en Galicia siguen a la baja, registrándose 1.814 nuevos trabajadores y 111.572 parados.

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

Imagen de archivo del público en una de las procesiones de Ferrol

Ferrol roza los 65.000 habitantes y Narón los 40.000: el INE otorga más de mil vecinos nuevos a Ferroltera
Marta Corral
Foto de familia en la presentación de la marca KB0 Ortegal

La Diputación presenta la marca de productos del Xeoparque Cabo Ortegal
Redacción
Imagen de la reunión de ayer en la Delegación del Gobierno

Ya está abierta la cuarta convocatoria del programa Dinamiz-ARTj, que “da vida” a 10 municipios de Ferrolterra, Eume y Ortegal
Redacción
El equipo técnico del centro municipal, responsable de la elaboración del proyecto “Ler por pracer... así ten que ser!”

Las bibliotecarias de Ares ganan 10.000 euros por uno de los 10 mejores María Moliner
Redacción