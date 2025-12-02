Ferrolterra vuelve a la senda de la creación de empleo con 230 parados menos

Un trabajador operando en la fachada de una casa de Ferrol el pasado mes de junio Emilio Cortizas

Después de tres meses consecutivos marcados por la subida del paro en Ferrolterra, noviembre finaliza con la creación de 230 nuevos puestos de trabajo según el registro del Servicio Público de Empleo Estatal –SEPE– que se conocía este martes. Recupera así la comarca la senda positiva a pesar de que diez de los 20 municipios suman desempleados.

Diciembre empezó con un total de 8.371 personas buscando un empleo en Ferrol, Eume y Ortegal, repartiéndose el grueso entre los 7.188 que figuran en los concellos ferrolanos, 742 en los eumeses y 441 en los orteganos.

Por municipios

Ferrol vuelve a estar a la cabeza de la creación de empleo, con 151 trabajadores nuevos (3.556 en búsqueda de trabajo); seguida del municipio de As Pontes, que gana 64 y se sitúa en 262 totales, y con Narón cerrando el podio al haber sumado un total de 45, manteniendo 1.757 vecinos en la lista.

En la otra cara de la moneda están los cuatro municipios de Ortegal, que pierden todos personas en activo: Ortigueira y Cariño añaden cinco nuevos desempleados cada uno, mientras que Mañón aporta dos y Cerdido uno, trece en total.

En la comarca ferrolana, Ares tiene 275 vecinos en la lista del paro (cuatro menos que en octubre), Cedeira 269 (siete más), Fene 501 (ocho más), Moeche 32 (dos menos), Mugardos 243 (seis más), Neda 197 (siete más), San Sadurniño se queda igualmente con 75 demandantes, As Somozas con 39 (seis más) y Valdoviño con 244 (seis menos que el registro anterior del SEPE).

Finalmente, en la comarca del Eume el desempleo únicamente crece en el municipio de Pontedeume, sumando una persona más buscando trabajo, con 287 en total. En el caso de Cabanas son tres menos (109 parados), en A Capela se restan otros dos (44 en el cómputo global) y en Monfero uno (40).

Los datos en Galicia siguen a la baja, registrándose 1.814 nuevos trabajadores y 111.572 parados.