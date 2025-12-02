Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Ferrol roza los 65.000 habitantes y Narón los 40.000: el INE otorga más de mil vecinos nuevos a Ferroltera

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la actualización del Censo Anual

Marta Corral
Marta Corral
02/12/2025 20:26
Imagen de archivo del público en una de las procesiones de Ferrol
Imagen de archivo del público en una de las procesiones de Ferrol
Jorge Meis
Ferrolterra está de moda y los datos lo avalan porque son más de un millar los nuevos vecinos y vecinas de las comarcas según el Censo Anual de Población que ha publicado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Ferrol, Eume y Ortegal cuentan con un total de 186.764 habitantes al haber llegado 1.315 nuevos censados y restarse 290 vecinos, suponiendo un crecimiento de 1.025 personas con respecto al 2024.

Por comarcas, la ferrolana está a la cabeza de población repartiéndose 152.001 vecinos en sus once municipios, seguida de la del Eume, que aglutina 23.466 en sus cinco concellos, y de Ortegal, cerrando el listado al sumar 11.297 personas repartidas en sus cuatro administraciones locales.

Ferrol registró el pasado 2024 el primer incremento en su densidad poblacional desde el año 1998

Es Narón la localidad que gana más habitantes, con 570 más este año y un total de 39.890, una cifra que la aproxima a sus ansiados 40.000 vecinos. En segundo lugar está la ciudad naval con 545 nuevos ferrolanos, situando su censo en 64.903 personas. Cerrando el podio se ubica Ares, que tiene 103 censados recientemente este último año, llegando a 6.263.

En cambio, entre las localidades que mayor número de vecinos ha perdido se sitúa primeramente Fene con 67 (se queda con un total de 12.462 habitantes), seguida de Valdoviño con 54 menos (6.805 censados) y de Cariño, que perdió 41 personas y se queda con una población de 3.651 residentes.

Más concellos

Al margen de los citados, son nueve los concellos que también ganan población: Cedeira (con 28 más, llega a los 6.573), Cerdido (suma cuatro, 1.007 en total), Moeche (con uno a mayores, se sitúa en los 1.203), Mugardos (11 nuevos y 5.199 globales), As Pontes (se pone en 9.787 con diez nuevos) y Neda, que se queda en 4.919 al incorporar a 43 vecinos:

El la otra cara de la moneda, son diez los que pierden masa poblacional —Cabanas (resta 24 y se sitúa en 3.273), A Capela (se queda en 1.164 al menguar en 16), Mañón (con ocho vecinos menos, tiene ahora 1.215), Ortigueira (24 perdidos y 5.424 residentes), Pontedeume (son 7.428 al rebajar en 27 la población), San Sadurniño (registran 2.739 censados tras causar baja cuatro) y As Somozas, que se deja 25 habitantes por el camino y se ubica en 1.045— y solo uno, Monfero, conserva los mismos 1.814 habitantes que tenía en 2024.

