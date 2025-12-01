Marina Allegue y Prometal: dos empresas de Ferrolterra respaldadas por Afigal desde sus inicios

Marina Allegue, fundadora y alma mater de los salones de peluquería y belleza

El objetivo fundamental de Afigal es que ningún proyecto empresarial viable se quede sin financiación por falta de garantías. En este sentido, en lo que va de año la Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) ha avalado a 956 proyectos empresariales de pymes, emprendedores y autónomos facilitándoles más de 94 millones de euros para mejorar su competitividad y generar empleo.

Marina Allegue , con salones de peluquería y belleza en Ferrol y Narón, y Prometal , empresa dedicada al diseño y fabricación de productos de calderería y de estructuras metálicas ubicada en As Pontes, son dos pymes de Ferrolterra que han recibido el respaldo de Afigal para crecer.

Marina Allegue ha contado con el apoyo de Afigal durante toda su trayectoria, tanto a la hora de adquirir su primer local como en la expansión de su negocio. “He contado con Afigal en uno de los momentos más importantes de mi vida: cuando, siendo muy joven, pasé del alquiler a comprar mi primer local y no disponía de respaldo económico”, explica. “Además, he vuelto a tener el apoyo de la SGR cuando he querido ampliar mi proyecto”, añade Allegue, fundadora y alma mater de los salones que llevan su propio nombre.

De Afigal, destaca también su cercanía y su capacidad de hacer sencillo uno de los aspectos más complejos del emprendimiento como es la financiación. “Siempre les recomendaría. Es una forma de poder acceder a tus sueños y materializar tus proyectos, ya que te ayudan a obtener financiación y te dan mucha tranquilidad”, destaca la empresaria.

Por su parte, Daniel Filgueiras, director general de Prometal, también coincide en destacar que Afigal ha estado comprometida con su proyecto desde los inicios, hace 18 años. “Lo que más valoro es sobre todo la confianza que tuvo en nosotros al principio, cuando empezamos, cuando éramos dos jóvenes emprendedores que no teníamos experiencia en este mundo. Sin Afigal, no hubiésemos podido llegar hasta aquí. Todo ha sido mucho más fácil gracias a ellos”, asegura Filgueiras.

Daniel Filgueiras, director general de Prometal

Afigal cuenta con más de 13.000 socios en las provincias de A Coruña y Lugo y tiene una dilatada experiencia de más de 40 años en el campo de los servicios financieros destinados a pymes, emprendedores y autónomos. Entre sus funciones están conseguir para sus asociados las mejores líneas financieras con entidades bancarias y administraciones públicas, como la que cada año pone en marcha la Xunta de Galicia a través del Igape, así como otorgar avales financieros, técnicos y especiales y prestar asesoramiento financiero.

La SGR, con sede en A Coruña, dispone de delegaciones en Ferrol, Santiago, Lugo y Carballo. Las empresas interesadas en ponerse en contacto u obtener más información, pueden enviar un correo electrónico a ferrol@afigal.es o llamar al número de teléfono 981 369 383.