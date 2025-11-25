Mi cuenta

Ferrolterra

El Foro Cidadán polo Ferrocarril sigue recabando apoyos para el domingo mientras usuarios critican el servicio

La plataforma quiere que la manifestación sea “histórica” y ayude a cambiar el rumbo

Redacción
25/11/2025 21:48
Usuarios de FEVE que presentaron una reclamación
Usuarios de FEVE que presentaron una reclamación
Cedida
El Foro Cidadán polo Ferrocarril continúa recibiendo apoyos por parte de entidades de diversa índole. El pasado lunes, Cofer, junto con la Asociación de Hostelería y el Centro Comercial Aberto Ferrol-A Magdalena, expresó su respaldo a las reivindicaciones de la plataforma, que consideran “urgentes y relevantes” para no ver frenada su “capacidad para atraer a nuevos clientes con un alto poder adquisitivo”.

“Es el momento de que las buenas palabras, de que los pronunciamientos políticos e institucionales se concreten en medidas urgentes y relevantes para conseguir, por fin, una área económica única”, apuntó Cristóbal Dobarro.

La muestra de apoyo más reciente llegó ayer de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, que considera las demandas ciudadanas “totalmente justas para ayudar al desarrollo de la comarca y que, en lo relativo al tren de la costa hasta Ribadeo, permitiría vertebrar mucho mejor el territorio diocesano”.

El obispo, Fernando García Cadiñanos, también mostró su satisfacción por que la declaración institucional llevada al Parlamento la semana pasada “haya suscitado la unanimidad de todos los grupos políticos porque nos ayuda a volver a percibir la política en su sentido más pleno de búsqueda del bien común”. “Desde la diócesis”, añade, “sabemos que la falta de infraestructuras y de un transporte público de calidad es un factor de aislamiento, exclusión y, en última instancia, un factor que contribuye a la despoblación”. Por último, el obispo hace un llamamiento a los representantes políticos para que “acojan el clamor de la ciudadanía y, desde el diálogo y el encuentro, poner todos los medios de cara a contribuir a la solución de los problemas y generar esperanza en esta comarca tan necesitada”.

Mientras se prepara la manifestación del domingo, un grupo de vecinos volvió a denunciar las carencias, en este caso en el servicio de FEVE el pasado domingo. Así, censuran que no hayan podido abonar el billete en la estación de origen –Pedroso, Xuvia y Piñeiros– y que, en el caso de esta última, la máquina expendedora estuviese estropeada”.

Los afectados presentaron sus respectivas hojas de reclamaciones. 

