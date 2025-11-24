Proyecto conjunto de los GALP para promocionar el turismo marinero

Frontal de la Casa do Pescador de Miño Diputación

Los ocho Grupos de Acción Local do Sector Pesqueiro de Galicia (GALP) se han unido en el proyecto de cooperación “Mar e Rías: Pesca&Turismo 2025-2026”, una iniciativa que incluye diferentes actividades y que este jueves, 27 de noviembre, traerá a la Casa do Pescador de Miño –zona de acción del GALP Ártabro Norte– una sesión sobre emprendimiento en este ámbito.

Correrá a cargo del consultor y formador especializado en comunicación, marketing y ventas Roberto Pérez y se desarrollará entre las 16.45 y las 19.00 horas. Las plazas son limitadas, por lo que los interesados en tomar parte deben ponerse en contacto en el 629 317 154 o el correo galp.mar.golfoartabronorte@xunta.gal.