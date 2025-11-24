Más de 9.000 euros para Adri, el joven valdoviñés aquejado de un grave tumor cerebral

El valdoviñés fue diagnosticado en noviembre de 2024, hace ahora un año Gofundme

La reacción de la gente ha sido imparable tras conocerse el caso de Adrián, un vecino de Valdoviño que precisa dinero para poder someterse a un tratamiento que no cubre la sanidad pública. La comarca de Ferrolterra ha vuelto a demostrar una vez más su nivel de solidaridad con las causas que merecen la pena y que tienen nombre propio.

El pasado 21 de noviembre publicábamos en este periódico el duro trance por el que estaba pasando, puesto que hace un año se le había diagnosticado un tumor cerebral de muy mal pronóstico. Sus compañeros de trabajo, amigos y familiares unieron esfuerzos para intentar buscar un rayo de esperanza ante una situación muy complicada y la respuesta de la ciudadanía no ha podido ser más magnífica.

Como se recordará, el tratamiento que le ofrece el Sergas ha empezado a dar sus frutos tras complementarlo con otro que recibe en Madrid. Pero para poder seguir tratándose de forma complementaria precisa dinero, tanto para las sesiones de thermoterapia que le aplican como para los desplazamientos regulares a la capital.

Sus seres queridos decidieron abrir una cuenta de crowfunding, "GoFundMe" y tras dar a conocer el caso los donativos no han dejado de producirse, hasta alcanzar más de 150 envíos de dinero en unas horas. Solicitaban a través del espacio 12.000 euros y ya suman el 82% del total, casi 10.000 euros. Una cantidad que no deja de aumentar y, de seguir la progresión de esta ola de solidaridad, en las próximas horas podremos hablar de que se ha alcanzado el tope fijado y que Adri podrá continuar con su tratamiento complementario en Madrid con la esperanza puesta en que se siga reduciendo el gioblastoma multiforme grado IV que padece.