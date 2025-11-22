Cerca de 40 entidades apoyan las demandas del Foro Cidadán polo Ferrocarril, que se manifiesta el día 30

Miembros del Foro se reunieron este sábado en el Ateneo J. G.

El Foro Cidadán polo Ferrocarril buscará en las Cortes Generales el mismo apoyo que el que obtuvo esta semana en el Parlamento de Galicia su manifiesto de nueve demandas “por un tren público e sostible” tras la manifestación que tendrá lugar el próximo domingo, día 30.

En un acto en el Ateneo Ferrolán, miembros de la plataforma, que ya representa a cerca de cuarenta entidades y organizaciones, la portavoz del Foro, la historiadora Esperanza Piñeiro, informó de todas las acciones que se han llevado a cabo en las últimas semanas y las que están previstas para los próximos días y que servirán para preparar una movilización que confía sea “multitudinaria”.

El respaldo de las principales formaciones políticas y sindicatos de Ferrolterra es un paso importante, explicó Piñeiro, pues en el momento en el que se comenzó a articular el Foro, hace aproximadamente un año –aunque la presentación oficial no se hizo hasta marzo–, uno de los objetivos era “conquerir a unidade de acción” para que las reivindicaciones tuviesen “a maior repercusión posible para tratar de rematar coa discriminación que sofre esta comarca en relación cos servizos e infraestruturas ferroviarias”.

Esa meta ya se ha alcanzado y la plataforma acelera ahora en la fase de sensibilización con respecto a las nueve demandas para intentar que la protesta del próximo domingo sea “histórica”. “Somos moi conscientes”, subrayó la portavoz, “que só mediante a unidade de acción e a presión da sociedade lograremos sacar a Ferrolterra desta situación de abandono no que ten que ver co ferrocarril”.

La manifestación del domingo que viene es un hito relevante en el movimiento que está intentando forzar un cambio de actitud del Gobierno del Estado, sobre todo, y, en menor medida –por razones competenciales– de la Xunta, en materia ferroviaria, pero desde el Foro Cidadán se recalca que las iniciativas no se van a quedar ahí y, al tiempo que trabajan en la preparación de la protesta, están avanzando en un calendario de actos para hacer llegar sus peticiones a las instancias y organismos con cierto poder de decisión. Así, además de buscar el respaldo en el Congreso y el Senado de los tres grupos con representación en O Hórreo, también se están gestionando reuniones con Renfe, ADIF y con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. “Todos os contactos directos que estamos mantendo están sendo positivos”, apuntó Esperanza Piñeiro, “porque coinciden no seu descontento polas graves carencias que ten este medio de transporte”. Además, la portavoz avanzó que el Foro ya tiene perfiles en las redes sociales.