La Diputación aprueba las mayores cuentas de su historia: 256,5 millones

La Diputación aprobó este viernes en sesión plenaria sus presupuestos para 2026, unas cuentas que ascienden a 256,6 millones de euros, la cifra más elevada en la historia de la institución. Salieron adelante con los votos favorables de PSOE, BNG y Alternativa dos Veciños y la oposición del PP. El diputado responsable del área de Economía e Facenda, José Ramón Rioboo, destacó en su intervención las cifras, pensadas dijo “para os concellos, para a veciñanza e para responder ao que cada municipio necesita cada día”. Recordó, asimismo, que la Diputación “é hoxe a administración que máis recursos achega” a los Ayuntamientos, haciendo hincapié, además, en que mantiene la deuda a cero, todas las tasas congeladas y adelanta recursos para facilitar el trabajo municipal desde el 1 de enero.

Así las cosas, el Plan Único (POS+ 2026) contará con una inversión inicial de 88 millones, que, sumado a otras líneas de apoyo, alcanzará los 110 millones. El área de Vías e Obras aumentará su presupuesto hasta los 31 millones de euros, un 30% más que en las anteriores cuentas. Al apartado social, Rioboo explicó que se destinarán 35,5 millones de euros, financiando casi 400.000 horas del Servizo de Axuda no Fogar (SAF) y reforzando programas de envejecimiento activo. El diputado hizo especial énfasis en el avance de las Casas de Acompañamento ás Persoas Maiores –una de ellas ubicada en As Pontes–, que supondrán “un modelo máis humano, máis próximo e máis digno”.

En cuanto al Plan de Emprego Local (PEL), la Diputación destinará el próximo año 16,3 millones de euros. Desde el organismo que preside Valentín González Formoso destacan, además, el incremento en los ámbitos de Cultura e Lingua, Deporte y Mocidade.

Durante el debate de la sesión plenaria, la portavoz del BNG, Avia Veira, señaló que estas cuentas “apostan por financiar adecuadamente aos Concellos, que cada vez teñen máis necesidades”. Por su parte, Ángel García Seoane (Alternativa dos Veciños) incidió en la necesidade de seguir incrementando las partidas destinadas a Vías e Obras. En este sentido, aseguró que “seguimos tendo estradas antigas e estreitas”.

El popular Evaristo Ben justificó su voto sosteniendo que las cuentas presentadas “son máis do mesmo, teñen un rumbo continuista”.

Por último, González Formoso cerró el pleno recordando que las obras de saneamiento y abastecimiento pueden ser incluidas en el Plan Único, dado que los Ayuntamientos tienen “total liberdade” de elección en los trabajos y servicios que se financiarán con cargo a los fondos del POS+.