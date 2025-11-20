Noviembre se tiñe de violeta en Ferrolterra: la comarca alza la voz al unísono contra la violencia machista

Imagen de archivo de una marcha por el 25N Emilio Cortizas

Cuando el calendario avanza hacia el final de año, hay una fecha que coge especial fuerza en la agenda social e institucional de Ferrolterra: el 25 de Noviembre (25N). Lejos de ser una efeméride pasiva, este día se ha convertido en el eje vertebrador de una programación que, como es habitual, trasciende los límites de una sola jornada para convertirse en semanas de activismo, reflexión y cultura.

Los diferentes Ayuntamientos de las comarcas han programado una serie de actividades –algunos de ellos como los de Ortegal, en conjunto, bajo la campaña “De Faro a Faro”– que, aunque diversas en su forma, comparten objetivos: mostrar la repulsa unánime hacia la violencia estructural que sufren las mujeres y un compromiso con la igualdad real.

Así, en el caso del Concello de San Sadurniño, sus propuestas ponen el foco en el apartado institucional, cómo tratan las administraciones y organismos públicos “cando non atenden, ignoran ou revictimizan as mulleres”. El programa comenzó con una charla sobre agresiones y violencia sexual el pasado día 14, a cargo de la experta María Angélica Mercado.

El lunes 24 será una de las fechas clave del programa sadurniñense, con la celebración de la Mesa Local de Coordinación Interinstitucional contra a Violencia de Xénero, mientras que el propio día 25 la casa consistorial se iluminará de violeta y las redes sociales compartirán un nuevo capítulo del videopodcast de igualdad “Falando sen Cancelas”.

El próximo día 28 el ejecutivo local llevará a la EIM A Rolada el espectáculo “Contando con elas”, de Marisa Irimia, mientras que al día siguiente la actividad se trasladará a la Casa da Xuventude, con el taller “As Tolas que non o eran” de Carmen V. Valiña (11.00 horas). Las propuestas se completarán con la puesta en marcha de la formación para el personal municipal “Pingas de Igualdade”, “co que se pretende mellorar a capacitación e promover a reflexión de todo o cadro laboral, funcionarial e político da administración local”, explica el ejecutivo que dirige Secundino García.

En el caso de Neda, la programación en torno al 25N comenzó con una charla para el alumnado del IES Fernando Esquío: “Sementes de cambio. Erradicando a violencia sexual”. Este viernes la Casa da Cultura, dentro del ciclo “Tempo para o Teatro”, albergará la obra “Vitória. Retrato dunha denuncia”, de Iria Pinheiro (20.30 horas).

El próximo lunes, en las mismas instalaciones a partir de las 16.30, se celebrará el taller “Obradoiro de autocoñecemento para unha vida sa”. Mientras, el propio día de la efeméride se llevará a cabo la ya habitual “Marcha polo bo trato”.

Campaña comarcal

Por su parte, los municipios de la comarca de Ortegal han impulsado un año más una campaña en conjunto, con diversas propuestas en Ortigueira, Mañón –que se adhirió recientemente a la Rede galega de entidades locais contra a violencia de xénero impulsada por la Fegamp y la Xunta–, Cerdido y Cariño.

En esta última localidad tendrá lugar mañana la representación teatral de “Golpes”, a cargo de la compañía aAntena Teatro (Casa da Cultura, 19.30 horas). Además, el pasado miércoles tuvo lugar una timba feminista en el local social de la Casa do Concello. El domingo 23 de noviembre se celebrará la marcha conjunta contra las violencias machistas, en la que tomarán parte los cuatro concellos.

Esa misma jornada acogerá en Cedeira el acto institucional por el 25N. Durante el mismo, las voluntarias del Punto Lila de la villa presentarán “Baixo o Iceberg: visibilizando a violencia machista”. Posteriormente, se dará lectura al manifiesto, cerrando el acto “cun rexeitamento artístico” a cargo del grupo Dopaflor.

“Somos e Contamos” es el lema del programa diseñado por Valdoviño para conmemorar el 25N. Será ese mismo día cuando se celebre el acto central, con una concentración ciudadana que partirá de la casa consistorial a las 12.00 horas. Esa misma jornada, a partir de las 20.00, el auditorio de la Casa da Cultura acogerá la proyección de la cinta documental “Prefiro condenarme” de Margarita Ledo. El domingo 30 las propuestas continuarán en Meirás con el espectáculo “Os Bolechas. A muller orquestra” (12.30), mientras que a las cinco y media de la tarde la actriz Atenea García compartirá su narración oral “Vicio houbo sempre”.

El programa se completa con la exposición “Anhelos: deconstrución da masculinidade tradicional” en la Casa da Cultura ( visitas de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00) y la entrega a los establecimientos de la localidad de una copia de la “Guía de actuación ante situacións de violencia machista”.

Arte comunitaria

En Fene las propuestas se centrarán en las jornadas del 25 y 26. En la primera de ellas, a partir de las 12.00 horas, se inaugurará en la Casa do Concello una instalación artística compuesta por 1.000 flores lilas elaboradas a mano en ganchillo por un grupo de vecinas.

“Representan o compromiso vivo das mulleres de Fene coa igualdade e na defensa dos dereitos das que xa non teñen voz”, aseguró la alcaldesa, Sandra Permuy. Al día siguiente, la Casa da Cultura acogerá también el film “Prefiro Condenarme” (17.00).