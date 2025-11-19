Mi cuenta

Ferrolterra

A Deputación amplía ata o 3 de decembro o programa MercaNaVila

A iniciativa responde á "resposta extraordinaria" da cidadanía, con 80.000 bonos descargados dende o comezo da campaña

Redacción
19/11/2025 16:15
O presidente do organismo provincial facendo uso do bono do programa
Cedida

A Deputación da Coruña vén de ampliar ata o vindeiro 3 de decembro o prazo para participar no seu programa MercaNaVila. Faino, explica o organismo provincial, “tras rexistrar unha resposta extraordinaria por parte da cidadanía e do comercio de proximidade das distintas comarcas da provincia”.

Pago con el bono MercaNaVila

As Pontes, Cedeira, Ortigueira y Fene concentran el 13% de las ventas del MercaNaVila

O presidente da institución, Valentín González Formoso, apuntou que desde o seu lanzamento o pasado 20 de outubro, a iniciativa superou con creces as previsións iniciais. Neste sentido, rexistráronse preto de 80.000 bonos descargados, máis de 156.000 operacións de compra e un volume de vendas que supera os 9,6 millóns de euros. Participan neste programa un total de 1.188 establecementos.

