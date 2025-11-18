El Xeoparque Cabo Ortegal, en camino al Sistema Europeo de Indicadores Turísticos

Un instante del encuentro entre José Miguel Alonso Pumar y responsables de Hidria Cedida

El Xeoparque Cabo Ortegal da un paso decisivo en la profesionalización de su gestión turística al poner en marcha la integración del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS). Esta iniciativa tiene como objetivo consolidar el territorio como un referente de sostenibilidad, basando su crecimiento en datos objetivos.

Así las cosas, la medida permitirá monitorizar el impacto real del turismo en las vertientes económica, social y ambiental. Gracias a esta información, el Xeoparque podrá ajustar sus políticas para proteger el territorio a la vez que se fomentan nuevas oportunidades de negocio para el sector privado local.

Primera fase

Este proyecto se encuentra en su fase inicial y fue aprobado durante el último encuentro de la Xunta Directiva. Implicará, asimismo, la creación de un Consello de Sostibilidade, un nuevo órgano de gestión que estará compuesto por miembros del Xeoparque, representantes de los municipios que componen el territorio, así como asociaciones y empresas de la zona.

José Miguel Alonso Pumar, gerente de la entidad, ya ha iniciado la coordinación técnica tras su reunión con Hidria, la consultora experta en turismo internacional encargada de ejecutar el proyecto.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD), promovido por la Diputación de A Coruña y financiado con los fondos europeos NextGeneration.