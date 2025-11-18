Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

El Xeoparque Cabo Ortegal, en camino al Sistema Europeo de Indicadores Turísticos

Hidria será la consultora encargada de ejecutar el proyecto

Redacción
18/11/2025 17:06
Un instante del encuentro entre José Miguel Alonso Pumar y responsables de Hidria
Un instante del encuentro entre José Miguel Alonso Pumar y responsables de Hidria
Cedida

El Xeoparque Cabo Ortegal da un paso decisivo en la profesionalización de su gestión turística al poner en marcha la integración del Sistema Europeo de Indicadores Turísticos (ETIS). Esta iniciativa tiene como objetivo consolidar el territorio como un referente de sostenibilidad, basando su crecimiento en datos objetivos.

Así las cosas, la medida permitirá monitorizar el impacto real del turismo en las vertientes económica, social y ambiental. Gracias a esta información, el Xeoparque podrá ajustar sus políticas para proteger el territorio a la vez que se fomentan nuevas oportunidades de negocio para el sector privado local.

Primera fase

Este proyecto se encuentra en su fase inicial y fue aprobado durante el último encuentro de la Xunta Directiva. Implicará, asimismo, la creación de un Consello de Sostibilidade, un nuevo órgano de gestión que estará compuesto por miembros del Xeoparque, representantes de los municipios que componen el territorio, así como asociaciones y empresas de la zona.

O plan para as Fragas do Eume buscan atender á demanda de produtos turísticos que xeran novas experiencias

Os plans de sostibilidade turística da Deputación melloran os destinos de visitas nas comarcas

Más información

José Miguel Alonso Pumar, gerente de la entidad, ya ha iniciado la coordinación técnica tras su reunión con Hidria, la consultora experta en turismo internacional encargada de ejecutar el proyecto.

Esta actuación se enmarca en el Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD), promovido por la Diputación de A Coruña y financiado con los fondos europeos NextGeneration.

Te puede interesar

Clara Souto e Irene Rodríguez, premiadas en la I Feira de Emprendemento e de Apoio ao Empego de la UDC

Premios de emprendimiento para dos alumnas del Campus Industrial de Ferrol
Redacción
Cableado sobre el vial tras el paso del camión

Un camión se lleva por delante el cableado en Laraxe y obliga a cortar la circulación en la carretera de Fonfría
Verónica Vázquez
Un momento de la visita de Ángeles Vázquez, este martes, a Valdoviño

La Xunta estudia retirar la barrera artificial de la laguna de A Frouxeira
Verónica Vázquez
Foro cidadán polo Ferrocarril

El BNG retira la proposición no de ley y el Parlamento aprobará una declaración institucional sobre el tren
Redacción