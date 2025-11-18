El BNG retira la proposición no de ley y el Parlamento aprobará una declaración institucional sobre el tren

Concentración del Foro cidadán polo Ferrocarril el pasado octubre Emilio Cortizas

El grupo parlamentario del BNG retiró en la tarde noche de ayer lunes la proposición no de ley sobre el ferrocarril que había presentado para su debate en el pleno de este martes y mañana miércoles, tal como pedía el Foro Cidadán, y, de esta manera, los tres partidos con representación en O Hórreo aprobarán esta misma tarde una declaración institucional.

En el texto se recogen nueve puntos, ocho dirigidos al Gobierno central, para pedir la restitución de las frecuencias y horarios entre Ferrol y A Coruña que había hasta el 9 de junio y el incremento del servicio entre ambas ciudades del arco ártabro para "cumprir as necesidades de mobilidade da cidadanía". Además, instan al Ejecutivo a iniciar este año el estudio informativo para la modernización de la infraestructura (electrificación, rectificación de curvas, etc.) y a resolver, también en lo que queda de año, las alegaciones al proyecto de by-pass de Betanzos.

Forman parte de las demandas la mejora de la línea entre Ferrol y Ortigueira y la creación de un servicio de proximidad entre A Coruña y Ferrol, pero también la "intermodalidade" a través de una única estación, por lo que le piden al Gobierno del Estado que firme, también antes de que acabe el año, el convenio para construirla. Por otro lado, se pide la integración del puerto (exterior e interior) en la Red Básica Transeuropea de Transporte "xunto cos tramos Ferrol-Betanzos Infesta-Lugo-Monforte" para "un maior desenvolvemento" del área y el impulso de las actuaciones necesarias "para garantir a chegada efectiva da alta velocidade a Ferrol e Lugo".

Por otra parte, la declaración también le pone deberes a la Xunta, en concreto para que solicite el traspaso de los medios necesarios para gestionar un "verdadeiro servizo de proximidade", no sin antes de que el Ejecutivo central "remate todas as obras pendentes" y proceda al traspaso de material y a la "financiación necesaria".