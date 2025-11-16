Explosión de sabor en el rural de Ferrolterra con el exitoso Outono Gastronómico

Platos del menú de Casa do Morcego Casa do Morcego

Con el objetivo de dinamizar el sector en las zonas rurales fuera de temporada nació hace más de una década Outono Gastronómico, una propuesta de Turismo de Galicia que este año llega a su decimonovena entrega con cifras que respaldan el éxito de la iniciativa: más de 100.000 personas participantes y un volumen de ingresos de 6,6 millones de euros.

Un total de 78 establecimientos de la Comunidad se han adherido a este programa que fusiona gastronomía y naturaleza y que comenzó el pasado 19 de septiembre. Aquellos que deseen tomar parte podrán hacerlo hasta el próximo 21 de diciembre, escogiendo entre las diferentes modalidades. Muíño das Cañotas, en Cariño, y Casa do Morcego, en Valdoviño, ofrecen desde Ferrolterra alojamiento y lo mejor de la cocina para una escapada perfecta.

Paquetes

Pensado para disfrutar en solitario, en pareja, con amigos o en familia, esta iniciativa incluye una amplia oferta de propuestas. La primera opción, el Menú Outono Gastronómico, permite optar entre dos propuestas diferentes que incluyen un entrante, primer y segundo plato, postre y vino de una denominación de origen gallega. Su precio es de 37,50 euros por persona.

El Paquete Outono Gastronómico le suma a lo anterior una estancia de una noche en el establecimiento elegido y el desayuno de la mañana siguiente. En este caso, el precio es de 105 euros para una persona en habitación individual y de 165 para dos personas en habitación doble.

Si lo que se desea es disfrutar de dos jornadas y dos menús, existe la modalidad Fin de Semana Outono Gastronómico –165 euros (individual) o de 260 (dos personas). En el caso de querer hacerlo en familia, el Fin de Semana Familiar Outono Gastronómico incluye menús adaptados para los menores de 14 años, con precios de 310 euros (dos adultos y un niño) o 360 (dos adultos y dos menores).

Además, 26 establecimientos adheridos a esta iniciativa van un paso más allá y añaden la posibilidad de disfrutar de actividades complementarias como rutas de senderismo, excursiones a caballo, descensos en kayak.

Éxito en la comarca

Los responsables de los dos establecimientos de la comarca adheridos apuntan al éxito de la iniciativa, en la que llevan participando varias ediciones.

Muíño das Cañotas, en Cariño Cedida

Es el caso de Vicente Díaz, gerente de Muíño das Cañotas. Explica que “llevamos 18 años funcionando y, desde la tercera edición, ya nos unimos. A nosotros la campaña siempre nos ha ido bien y este año, además, funcionó incluso mejor. Tenemos prácticamente lleno todos los fines de semana”, expone, añadiendo que “varias veces, hablando con la gente de Turismo de Galicia, les planteé que hiciesen alguna campaña similar en invierno, porque el problema es cubrir estos meses”, asegura.

Por su parte, José Picallo, de la valdoviñesa Casa do Morcego, reafirma el interés por la propuesta. “Xa temos case toda a campaña cuberta. Igual quedan un par de habitacións algún fin de semana... o certo é que a nós sempre nos funciona moi ben. Levamos trece anos co Outono Gastronómico e, por suposto, isto vai en concordancia co tipo de menú que fagas”, remarca.

En este sentido, ambos establecimientos ofertan dos propuestas de gran calidad, con platos como zamburiñas a la plancha, pulpo sobre ceniza de carbón, abadejo con muselina de calabacín o chuletón de ternera a la plancha con crema de castaña. Las opciones al completo, así como el resto de establecimientos de la Comunidad, pueden consultarse en la web de Turismo de Galicia.

Una de las estancias de Casa do Morcego Cedida

En cuanto a la procedencia de los huéspedes, ambos coinciden en que se trata, fundamentalmente, de parejas gallegas, aunque el boca a boca llega hasta lugares cercanos a Galicia como León o Asturias. “El otro día tuvimos de huéspedes a unos belgas que no conocían la iniciativa. Cuando se la explicamos, dijeron que sí sin dudarlo”, expone Vicente Díaz.