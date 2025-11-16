Cabanas y Valdoviño gestionarán los servicios en su litoral en 2026

Playa de Cabanas en imagen de archivo Jorge Meis

Los Concellos de Cabanas y Valdoviño son los dos únicos de la comarca, de los siete de la provincia de A Coruña, que han optado por asumir la gestión de los servicios de temporada en su litoral tras el traspaso efectivo de las correspondientes competencias a la Comunidad de Galicia el pasado 1 de julio.

En estos casos, serán los propios Concellos los que gestionen las solicitudes de terceros para la realización de servicios y actividades en esta franja de la costa. Esto incluye la publicación de los correspondientes anuncios, en los que se indicarán los plazos para la presentación de ofertas y solicitudes de participación.

Así figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 11 de noviembre, que publica la relación de ayuntamientos que lo solicitaron, y a los que se le ha concedido esta responsabilidad. En A Coruña, es el caso de Cabanas, Dumbría, Miño, Oleiros, Porto do Son, Ribeira y Valdoviño; en Pontevedra, la asumirán Baiona, Cangas, O Grove, A Guarda, Marín, Nigrán, Sanxenxo, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía.

El gobierno autonómico asume la tramitación directa de las solicitudes de los ayuntamientos interesados en la explotación de las instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada y playa en sus costas y, en el caso de los restantes ayuntamientos costeros de Galicia, las personas físicas y jurídicas interesadas en la explotación de servicios de temporada podrán solicitar, a través de la sede electrónica de la Xunta, la autorización desde las 12.00 horas de este lunes y hasta el 31 de diciembre del presente 2025.

Cualquier otro evento que se quiera llevar a cabo con una duración no superior a quince días que se quiera desarrollar en la zona de dominio público marítimo-terrestre deberá solicitarse previamente con una antelación mínima de un mes.