Cabanas y Valdoviño gestionarán los servicios en su litoral en 2026
La Xunta ha tramitado la petición de un total de 17 Concellos costeros, para los usos de temporada
Los Concellos de Cabanas y Valdoviño son los dos únicos de la comarca, de los siete de la provincia de A Coruña, que han optado por asumir la gestión de los servicios de temporada en su litoral tras el traspaso efectivo de las correspondientes competencias a la Comunidad de Galicia el pasado 1 de julio.
En estos casos, serán los propios Concellos los que gestionen las solicitudes de terceros para la realización de servicios y actividades en esta franja de la costa. Esto incluye la publicación de los correspondientes anuncios, en los que se indicarán los plazos para la presentación de ofertas y solicitudes de participación.
Así figura en el Diario Oficial de Galicia (DOG) del 11 de noviembre, que publica la relación de ayuntamientos que lo solicitaron, y a los que se le ha concedido esta responsabilidad. En A Coruña, es el caso de Cabanas, Dumbría, Miño, Oleiros, Porto do Son, Ribeira y Valdoviño; en Pontevedra, la asumirán Baiona, Cangas, O Grove, A Guarda, Marín, Nigrán, Sanxenxo, Vigo, Vilaboa y Vilagarcía.
El gobierno autonómico asume la tramitación directa de las solicitudes de los ayuntamientos interesados en la explotación de las instalaciones, actividades, eventos y servicios de temporada y playa en sus costas y, en el caso de los restantes ayuntamientos costeros de Galicia, las personas físicas y jurídicas interesadas en la explotación de servicios de temporada podrán solicitar, a través de la sede electrónica de la Xunta, la autorización desde las 12.00 horas de este lunes y hasta el 31 de diciembre del presente 2025.
Cualquier otro evento que se quiera llevar a cabo con una duración no superior a quince días que se quiera desarrollar en la zona de dominio público marítimo-terrestre deberá solicitarse previamente con una antelación mínima de un mes.