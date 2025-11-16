As Pontes, San Sadurniño y As Somozas, las tres Vilas en Flor premiadas por sus espacios verdes rurales

Los alcaldes de As Somozas y San Sadurniño, entre otros, recogieron el premio Cedida

Con tres flores de honor volvieron de la gala anual de Vilas en Flor los Concellos de As Pontes, San Sadurniño y As Somozas, los tres representantes de la comarca en este proyecto en el que toman parte 41 municipios de menos de 40.000 habitantes.

Entre una y cuatro flores pueden obtenerse en este certamen y las tres localidades de la comarca se aproximaron al máximo galardón. El acto estuvo encabezado por el presidente de la Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez Ponte, que valoró que “a través deste programa promocionamos a mellora dos espazos comúns nos que convivimos, polos que pasamos todos os días”.

Vilas en Flor es un programa anual que reconoce la trayectoria y acciones llevadas a cabo por los pequeños concellos gallegos en la mejora y potenciación de sus espacios verdes urbanos, en la gestión sostenible, en la educación ambiental y en la concienciación ciudadana para el cuidado del entorno.

San Sadurniño se sitúa por quinto año consecutivo en el grupo de los 13 concellos galardonados con tres flores y, tras el premio, el concejal de Desenvolvemento local, Manolo Varela, indicó que “mantelas é un recoñecemento ao traballo que se está facendo para contar con espazos verdes de calidade dos que poden desfrutar as veciñas e veciños e tamén a xente que nos visita. Estamos avanzando no bo camiño e a ver se para o ano podemos entrar no club das catro flores”.

También, el alcalde de As Somozas, Juan Tembrás, se mostró muy satisfecho del reconocimiento tras recoger el premio, que recayó, asimismo, en la localidad más grandes de las tres galardonadas de Ferrolterra, As Pontes.