La Diputación lleva su marca “A paisaxe que sabe” a Alicante

El vicepresidente provincial, Xosé Regueira Diputación

Alicante acogerá este jueves 13 de noviembre la semifinal del concurso Cocinero y Camarero del año 2025-2026, un evento que contará con la presencia de la Diputación de A Coruña.

El organismo provincial dispondrá de un espacio informativo para promover su marca “A paisaxe que sabe”. En la jornada matinal, el vicepresidente Xosé Regueira explicará las líneas maestras de esta iniciativa, que pone el foco, dijo, “nos elementos paisaxísticos que alimentan a gastronomía” de la provincia, con el objetivo de identificar la excelencia de la cadena agroalimentaria en el territorio coruñés.

El responsable de la institución explicó que, durante el encuentro, “insistiremos en que os nosos sabores son froito dos saberes da nosa xente, protagonistas tamén da nosa campaña, porque é a súa profesionalidade a que fai que gozar desta riqueza sexa máis que unha experiencia, un auténtico privilexio”.

Mesa redonda

Ya por la tarde, a las 16.20 horas, Regueira participará en la mesa redonda “Turismo gastronómico, fonte de sostibilidade”, en la que estará acompañado por la presidenta del Patronato Municipal de Turismo y Playas de Alicante, Ana Poquet, y el secretario atonómico de Turismo de la Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero.