Un parásito habitual en Galicia desde 2012 llega por primera vez a la ría de Ferrol
La red de control del Intecmar registró por primera vez un brote de marteiliosis el año pasado, que afecta al berberecho
El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia –Intecmar– registró el año pasado, por primera vez en el Golfo Ártabro, y concretamente en las rías de Ares-Betanzos y Ferrol, un brote de marteiliosis, una enfermedad letal que afecta al berberecho.
El informe, que se analizó en el Consello da Xunta, revela que, en el conjunto de Galicia, sigue siendo el parásito Marteilia cochinillia, que se documentó por primera vez en 2012 en Arousa, “o máis salientable”, aunque ahora parece que se sigue extendiendo, como prueban los datos relativas a las Rías Altas.
Esta presencia registrada en la red de control de 2024 –son cinco puntos de moluscos infaunales como el berberecho en el arco ártabro–, concretamente en Miño, motivó un cribado en los bancos marisqueros que concluyó que el parásito afectaba a ambas rías y que la progresión de la enfermedad “derivou nun intenso brote de marteiliose en todos os bancos analizados”.
En el caso concreto de Ferrol, la escasez de recurso durante los primeros meses –hay que recordar que en todo el año 2024 apenas se extrajeron 216 kilos de este bivalvo, por los 7.300 de 2023– imposibilitó contar con la muestra de la red de control en el punto de muestreo de Mugardos. Aunque la de Ferrol –realizada por técnicos de Seaga con una draga– dio negativo, meses más tarde, en marzo del presente ejercicio, otro análisis, en este caso en Mugardos, dio un resultado positivo, “atopándose a maioría dos exemplares infectados, coincidindo cun episodio de mortaldade”.
La extracción de berberecho en la ría no deja de empeorar y, de hecho, tal y como confirma el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, no hay actividad.
Los datos de la plataforma Pescadegalicia lo demuestran también: en lo que va de año, es decir, en diez meses y medio, la venta de este bivalvo en las lonjas de la ría se limitan a unos 32 kilos, es decir, a la nada en un sector que agoniza.
La Diputación destina 800.000 euros a ayudas al sector
La Diputación de A Coruña impulsa dos nuevas líneas de ayudas al sector marisquero que, en su conjunto, conforman una partida de 800.000 euros. Las bases se publicaron ayer en el Boletín Oficial de la Provincia e incluyen dos líneas de actuación: una, de apoyo a las actividades que realicen y otra, para inversiones. Dentro de la primera, dotada con 650.000 euros, hay dos modalidades, la más cuantiosa –medio millón de euros– para gastos de funcionamiento –alquiler de maquinaria, contratación de personal– y la segunda, para organizar fiestas de exaltación y promoción del producto local, como es el caso de la Festa do Marisco de Barallobre que se celebra en el mes de agosto. La otra línea se dirige a inversiones y reserva una cuantía de 150.000 euros para mejora de equipamiento de las lonjas, aplicación de nuevas técnicas para modernizar los procesos, adquisición de vehículos y obras de acondicionamiento de locales, entre otras posibilidades.