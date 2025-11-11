Un parásito habitual en Galicia desde 2012 llega por primera vez a la ría de Ferrol

Mariscadores a pie de Barallobre Jorge Meis

El Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia –Intecmar– registró el año pasado, por primera vez en el Golfo Ártabro, y concretamente en las rías de Ares-Betanzos y Ferrol, un brote de marteiliosis, una enfermedad letal que afecta al berberecho.

El informe, que se analizó en el Consello da Xunta, revela que, en el conjunto de Galicia, sigue siendo el parásito Marteilia cochinillia, que se documentó por primera vez en 2012 en Arousa, “o máis salientable”, aunque ahora parece que se sigue extendiendo, como prueban los datos relativas a las Rías Altas.

Esta presencia registrada en la red de control de 2024 –son cinco puntos de moluscos infaunales como el berberecho en el arco ártabro–, concretamente en Miño, motivó un cribado en los bancos marisqueros que concluyó que el parásito afectaba a ambas rías y que la progresión de la enfermedad “derivou nun intenso brote de marteiliose en todos os bancos analizados”.

En el caso concreto de Ferrol, la escasez de recurso durante los primeros meses –hay que recordar que en todo el año 2024 apenas se extrajeron 216 kilos de este bivalvo, por los 7.300 de 2023– imposibilitó contar con la muestra de la red de control en el punto de muestreo de Mugardos. Aunque la de Ferrol –realizada por técnicos de Seaga con una draga– dio negativo, meses más tarde, en marzo del presente ejercicio, otro análisis, en este caso en Mugardos, dio un resultado positivo, “atopándose a maioría dos exemplares infectados, coincidindo cun episodio de mortaldade”.

La extracción de berberecho en la ría no deja de empeorar y, de hecho, tal y como confirma el patrón mayor de Barallobre, Jorge López, no hay actividad.

Los datos de la plataforma Pescadegalicia lo demuestran también: en lo que va de año, es decir, en diez meses y medio, la venta de este bivalvo en las lonjas de la ría se limitan a unos 32 kilos, es decir, a la nada en un sector que agoniza.