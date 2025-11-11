Mi cuenta

Diario de Ferrol

Ferrolterra

Racha de 112,4 km/h en Cedeira durante la alerta naranja que deja la borrasca "Claudia"

En Bares, el pico de ola más significativo llegó en la madrugada de este martes a 4,69

Redacción
11/11/2025 13:15
Temporal en el faro de Punta Candieira, en Cedeira, en imagen de archivo
Jorge Meis

Alerta naranja y amarilla en las comarcas con la llegada de la borrasca "Claudia", que está dejando fuertes vientos y olas significativas en el litoral de toda la provincia de A Coruña, especialmente en la Costa da Morte, donde se registró la racha más fuerte de viento en lo que va de martes: 126,2 kilómetros por hora.

La siguiente más potente está en la comarca, concretamente en la estación meteorológica que MeteoGalicia tiene en Punta Candieira, en Cedeira. En este caso han sido 112,4 km/h de ráfaga, cuando la constante se sitúa entre los 70 y los 90 km/h.

Por el momento, la boya situada en Estaca de Bares, en Mañón, arrojó un pico máximo de 4,69 metros a las 4.00 horas de este martes y en Marco da Curra, en Monfero, se registró una de las temperaturas más bajas, con 9,4º a las 1.50 horas.

Faro en Punta Candieira, en Cedeira, en imagen de archivo

Una ola 7 metros en Bares y una racha de 107,9 km/h en Cedeira, los valores más extremos de la alerta en Ferrolterra

La alerta está vigente desde las 9.00 horas por viento y oleaje. Se esperan vientos por encima de los 80 km/h, de orientación sur y de fuerza 7 en el mar, y olas de entre 4 y 5 metros. Asimismo, este miércoles persisten las rachas en el litoral y la lluvia. Ya el jueves, el temporal se desplaza y tendrá más incidencia en las provincias de Lugo y Ourense.

