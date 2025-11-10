Pablo Rey, estudiante de la UVA | “Es mucho más intuitivo e interesante ver la geología en la realidad”

Pablo Rey Codina P.R.

Pablo Rey Codina es pontevedrés y autor de un Trabajo de Fin de Máster (TFM) en la Universidad de Valladolid en el que plantea una innovadora unidad didáctica para que alumnado de ESO viaje al Xeoparque Cabo Ortegal con el objetivo de estudiar geología sobre el terreno y no solamente en los libros.

¿Por qué el Xeoparque Cabo Ortegal?, ¿tiene alguna relación con Ferrolterra?

Lo cierto es que, cuando me propusieron el trabajo, me plantearon el paraje natural Torcal de Antequera, en Málaga. Pero cuando hablé con mi tutora le dije de hacerlo sobre Cabo Ortegal porque soy gallego, de Pontevedra.

Propone sacar la geología del aula. ¿La idea parte de una experiencia personal?

Es verdad que en el instituto hicimos alguna excursión, por ejemplo, a la playa de A Lanzada. Cuando estaba haciendo el trabajo, pensé que sería mucho más interesante e intuitivo para los alumnos ver la geología en la realidad que en fotografías.

En su trabajo hace hincapié en que el Xeoparque Cabo Ortegal permite ver rocas del manto terrestre. ¿Qué beneficios cree que tiene para un estudiante poder verlas in situ frente observar parte de ellas en el propio aula?

Cambia un poco en el sentido de que no saben el tamaño que tienen. Ocupan un espacio muy grande y así se pueden dar cuenta no solo de las dimensiones que abarcan las rocas de este estilo, sino de lo lento y complejo que es el proceso para que se puedan ver ahora mismo en la superficie terrestre.

Propone trasladar tres grupos de alumnos de un instituto de Valladolid hasta la zona de Ferrolterra durante un fin de semana. ¿Cuáles cree que son los mayores obstáculos logísticos o económicos con los que se puede encontrar para llevarlo a cabo?

Primero, el tema de los autobuses. Para los institutos es complicado encontrar una empresa que quiera hacer un viaje desde Valladolid hasta Ferrol. Y otro factor que me parece bastante condicionante son las familias. No todas están dispuestas a dejar que su hijo o hija esté un fin de semana entero yendo de excursión, aunque sea a un Geoparque.

¿Qué le diría a esos padres que dudan en dejar viajar a sus hijos?

Pues lo primero de todo, que es una experiencia que no van a olvidar. Seguramente les vaya a impactar la ruta y todo lo que implica el Geoparque. Además, van a reforzar ese compañerismo. Es una vivencia muy buena.

¿Ha viajado a Ferrolterra para preparar el trabajo?

Sí, por Semana Santa, aprovechando que vine a Galicia. Lo hablé con mi familia e hicimos una ruta por el territorio.

¿Qué fue lo que más le gustó?

Pues aparte del Cabo Ortegal, me gustó mucho Valdoviño y San Andrés de Teixido.