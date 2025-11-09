Premio para los centros de salud de Cedeira, Cerdido y San Sadurniño por su apuesta por las energías renovables

Un instante del acto celebrado en Madrid ASF

El Área Sanitaria de Ferrol ha sido premiada en la categoría de Atención Primaria del certamen Sanidad #PorElClima 2025 por su apuesta por las energías renovables en los centros de salud de Cedeira, Cerdido y San Sadurniño. La instalación de calderas de biomasa más eficientes (que emplean pellets y suponen una reducción en la huella de carbono del 77%) en estas instalaciones sanitarias forma parte del proyecto "Cara a unha atención primaria sostible".

En el caso de Cedeira y Cerdido se cambiaron los antiguos sistemas de gasóleo, mientras que en San Sadurniño se eliminó la de propano. Uno de los valores más destacados de esta iniciativa, remarcan desde el Área, es que puede ser replicable en cualquier centro de salud que emplee calderas de combustibles fósiles para calefacción y agua caliente, "e mesmo pode adaptarse a hospitais". Además, el coste de los pellets presenta menos fluctuaciones en el mercado, lo que facilita la planificación de gastos y contribuye "a unha maior resiliencia fronte a crises enerxéticas".

El Servizo Galego de Saúde ha logrado también un reconocimiento en estos galardones por su Estratexia de Economía Circular, que busca reducir el impacto ambiental, fomentar la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la salud, "co obxectivo de acadar cero emisións netas en 2040".

Así, entre los objetivos concretos de dicha estrategia se encuentra la reducción en la emisión de más de 46.500 toneladas de CO₂ anuales hasta 2030, "o equivalente a plantar máis dun millón de árbores", destacan desde la Consellería de Sanidade.

El grupo de trabajo del Sergas en este ámbito lo componen 20 especialistas, que han diseñado unha hoja de ruta para los próximos seis años, centrada en el análisis de la huella de carbono y la futura tendencia a la descarbonización.

El acto de entrega de estos premios tuvo lugar en Madrid y contó con la presencia de la coordinadora de la Estratexia de Economía Circular del Sergas, Beatriz Piñeiro; la ingeniera del Servizo de Mantemento del Área Sanitaria de Ferrol y coordinadora del ámbito de la Economía Circular, Silvia López; así como la responsable de Servizos Xerais del área ferrolana, Rosa Carro.