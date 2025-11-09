Premio para el Área Sanitaria por apostar por las renovables

Un instante de la entrega de premios CEDIDA

El Área Sanitaria de Ferrol ha sido premiada en la categoría de Atención Primaria del certamen Sanidad #PorElClima 2025 por su apuesta por las energías renovables en los centros de salud de Cedeira, Cerdido y San Sadurniño. La instalación de calderas de biomasa más eficientes (que emplean pellets y suponen una reducción en la huella de carbono del 77%) en estas instalaciones sanitarias forma parte del proyecto “Cara a unha atención primaria sostible”.

En el caso de Cedeira y Cerdido se cambiaron los antiguos sistemas de gasóleo, mientras que en San Sadurniño se eliminó la de propano. Uno de los valores más destacados de esta iniciativa, remarcan desde el Área, es que puede ser replicable en cualquier centro de salud que emplee calderas de combustibles fósiles para calefacción y agua caliente, “e mesmo pode adaptarse a hospitais”. Además, el coste de los pellets presenta menos fluctuaciones en el mercado, lo que facilita la planificación de gastos y contribuye “a unha maior resiliencia fronte a crises enerxéticas”.

El Sergas ha logrado también un reconocimiento en estos galardones por su Estratexia de Economía Circular, que busca reducir el impacto ambiental, fomentar la innovación y la sostenibilidad en el ámbito de la salud, “co obxectivo de acadar cero emisións netas en 2040”.