Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrolterra

Muestreos, capturas y contajes de murciélagos en Ferrol, Eume y Ortegal

Morcegos de Galicia ha realizado un estudio sobre el valor de la Rede Natura 2000 para su conservación

Verónica Vázquez
Verónica Vázquez
06/11/2025 16:47
Morcegos de Galicia
Un ejemplar de murciélago
Morcegos de Galicia

La asociación sin ánimo de lucro Morcegos de Galicia –con sede en As Pontes– está desarrollando un proyecto clave para determinar si los espacios de la Rede Natura 2000 en la provincia protegen de manera eficaz a las poblaciones de murciélagos.

Como parte fundamental de este estudio, que cuenta con el apoyo económico de la Diputación, se han llevado a cabo trabajos de campo intensivos entre la primavera y el otoño de este año, con actuaciones concretas en algunos municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Estas intervenciones han servido a la entidad de gran ayuda para obtener datos actualizados sobre especies de quirópteros amenazadas. Así, en el área de Ferrol, los esfuerzos se centraron en Valdoviño, en donde los miembros de la asociación realizaron recuentos en dos conocidos refugios de murciélagos cavernícolas para evaluar el estado de sus colonias. Mientras, en la comarca do Eume, los trabajos se llevaron a cabo en el municipio de As Pontes. Allí se realizó una sesión de capturas combinada con muestreos acústicos, programada de manera estratégica durante la época de apareamiento de los murciélagos.

Paseo nocturno con fines divulgativos para conocer las poblaciones de murciélagos en las comarcas

Más información

En el caso de la comarca de Ortegal la intervención fue doble. Por una parte, los miembros de Morcegos de Galicia revisaron y contabilizaron varios refugios de especies cavernícolas en el concello de Ortigueira. Por otra, llevaron a cabo una captura y muestreo acústico en Mañón, durante la sensible época de cría de estos mamíferos.

Protección

Estas actuaciones en Ferrolterra forman parte de un proyecto a nivel provincial más amplio. De los 24 tipos de murciélagos presentes en A Coruña, el estudio de la asociación pone el foco en 10 especies de especial interés para la conservación, al estar incluidas en el Anexo II, en la Directiva de Hábitats del Catálogo Galego de Especies Ameazadas o en ambos. Desde Morcegos explican que se trata de seis especies caverícolasRhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, Myotis emarginatus, Myotis myotis y Miniopterus schreibersiiy cuatro forestalesMyotis mystacinus, M. bechsteinii, Nyctalus lasiopterus y Barbastella barbastellus–.

Pese a que el conocimiento sobre estos tipos de murciélagos ha mejorado mucho en los últimos años, desde la entidad consideran esencial recopilar y sintetizar toda la información disponible para saber si la Rede Natura 2000 de A Coruña “protexe de feito efectivo aos morcegos”.

Un estudio identifica seis especies de murciélagos en el entorno de As Pontes

Más información

Una vez finalizado el trabajo de campo, la asociación se encuentra ahora en una fase de análisis de la información –tanto la recientemente obtenida como la preexistente–. Las conclusiones se presentarán públicamente el próximo mes de diciembre. “Esperamos sexa moi útil para a conservación dos morcegos e a xestión dos espazos da Rede Natura 2000”, aseveran desde el organismo sin ánimo de lucro.

Te puede interesar

Imagen de archivo de una sesión de musicoterapia impulsada por AFAL en Vilaboa

Valdoviño impulsa nuevos talleres gratuitos de musicoterapia para mayores de 60 años en Aviño
Redacción
Imagen de archivo de uno de los sucesos

Moveneda exige medidas de seguridad vial en un tramo de la carretera AC-115
Redacción
Un instante de la última reunión

Recogida de firmas en el CPI As Mirandas “polos recortes e a incompetencia administrativa”
Verónica Vázquez
Imagen de archivo de la casa consistorial

Cabanas logra una subvención de 144.488 euros para mejorar la casa consistorial
Redacción