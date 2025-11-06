Muestreos, capturas y contajes de murciélagos en Ferrol, Eume y Ortegal

Un ejemplar de murciélago Morcegos de Galicia

La asociación sin ánimo de lucro Morcegos de Galicia –con sede en As Pontes– está desarrollando un proyecto clave para determinar si los espacios de la Rede Natura 2000 en la provincia protegen de manera eficaz a las poblaciones de murciélagos.

Como parte fundamental de este estudio, que cuenta con el apoyo económico de la Diputación, se han llevado a cabo trabajos de campo intensivos entre la primavera y el otoño de este año, con actuaciones concretas en algunos municipios de las comarcas de Ferrol, Eume y Ortegal.

Estas intervenciones han servido a la entidad de gran ayuda para obtener datos actualizados sobre especies de quirópteros amenazadas. Así, en el área de Ferrol, los esfuerzos se centraron en Valdoviño, en donde los miembros de la asociación realizaron recuentos en dos conocidos refugios de murciélagos cavernícolas para evaluar el estado de sus colonias. Mientras, en la comarca do Eume, los trabajos se llevaron a cabo en el municipio de As Pontes. Allí se realizó una sesión de capturas combinada con muestreos acústicos, programada de manera estratégica durante la época de apareamiento de los murciélagos.

En el caso de la comarca de Ortegal la intervención fue doble. Por una parte, los miembros de Morcegos de Galicia revisaron y contabilizaron varios refugios de especies cavernícolas en el concello de Ortigueira. Por otra, llevaron a cabo una captura y muestreo acústico en Mañón, durante la sensible época de cría de estos mamíferos.

Protección

Estas actuaciones en Ferrolterra forman parte de un proyecto a nivel provincial más amplio. De los 24 tipos de murciélagos presentes en A Coruña, el estudio de la asociación pone el foco en 10 especies de especial interés para la conservación, al estar incluidas en el Anexo II, en la Directiva de Hábitats del Catálogo Galego de Especies Ameazadas o en ambos. Desde Morcegos explican que se trata de seis especies caverícolas –Rhinolophus ferrumequinum, R. hipposideros, R. euryale, Myotis emarginatus, Myotis myotis y Miniopterus schreibersii– y cuatro forestales –Myotis mystacinus, M. bechsteinii, Nyctalus lasiopterus y Barbastella barbastellus–.

Pese a que el conocimiento sobre estos tipos de murciélagos ha mejorado mucho en los últimos años, desde la entidad consideran esencial recopilar y sintetizar toda la información disponible para saber si la Rede Natura 2000 de A Coruña “protexe de feito efectivo aos morcegos”.

Una vez finalizado el trabajo de campo, la asociación se encuentra ahora en una fase de análisis de la información –tanto la recientemente obtenida como la preexistente–. Las conclusiones se presentarán públicamente el próximo mes de diciembre. “Esperamos sexa moi útil para a conservación dos morcegos e a xestión dos espazos da Rede Natura 2000”, aseveran desde el organismo sin ánimo de lucro.