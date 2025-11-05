La CIG califica de "éxito" el seguimiento del paro en la construcción
Reclama un convenio autonómico y denuncia la "precariedade" del sector
El secretario comarcal de la Federación de Construción e Madeira de la CIG, Marcos Sánchez, calificó de "éxito" el seguimiento de la huelga de 24 horas este miércoles en Ferrolterra porque "todas as obras importantes da nosa comarca están paradas: o hospital, a conexión ferroviaria, as de Navantia, a nova área comercial da Gándara... A obra grande está parada e nas máis pequenas a incidencia tamén foi importante".
La jornada de paro incluyó una manifestación que partió desde el edificio administrativo de la Xunta y finalizó frente a la sede de Cofer, patronal a la que le dedicaron algunos cánticos.
Sánchez insistió en que disponer de un convenio autonómico, que es el eje de las reivindicaciones del sindicato para el sector desde hace meses, sería también positivo para las organizaciones empresariales. "Nas mesas de negociación dos convenios a propia patronal quéixase de que as mesmas cadeas que nos impiden aos traballadores de Galicia negociar as nosas condicións aquí tamén as teñen eles, pero ao estar limitada polo convenio estatal".
El sindicalista aseguró que no se va a dejar de intentar "sentar coa patronal para que escoite o clamor dos traballadores e traballadoras da construción, que levan moito tempo nunhas condicións paupérrimas. E o comezo da resolución deses problemas pasa por dispor dun marco galego que nos permita ser protagonistas da nosa propia negociación, sen imposicións de Madrid".
Sobre la convocatoria en solitario de la huelga por parte de la CIG, Sánchez apuntó que "tratamos de vernos con eles (otros sindicatos) e de facerlles ver que ter un convenio galego beneficiaría aos traballadores", pero señaló que tanto CCOO como UGT son "defensores a ultranza do convenio estatal. Por que? Pois habería que preguntárllelo a eles, pero podería ter que ver coa Fundación Laboral da Construción ou do plan de pensións privado que se inclúe no convenio..."
Sánchez aludió también a los llamamientos periódicos de la patronal sobre la falta de mano de obra en el sector recalcando que una persona que empiece a trabajar "cobra un salario de 1.300 ou 1.400 euros". "É un sector moi duro", señaló, "e aquí non hai futbolíns nin mesas de ping-pong como teñen en Google: na obra hai vento, chuvia e sol, e iso o único que o pode compensar é incrementar os salarios e limitar as horas extras, que seguen a facerse moitísimas: na construción a xornada laboral son 10 horas diarias, é dicir, dúas horas extras todos os días que moitas veces nin tan sequera se cobran".