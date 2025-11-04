La CIG convoca para este miércoles una huelga en el sector de la construcción
El objetivo es promover la negociación de un convenio autonómico
El sector de la construcción en Galicia está llamado hoy a secundar un paro de 24 horas convocado por el sindicato CIG para pedir que se negocie un convenio autonómico que “blinde os acordos provinciais fronte aos ataques da patronal estatal e deixar así de estar baixo o xugo da negociación en Madrid, que ten reservadas a maioría das materias e que topa calquera mellora que se pacte a nivel provincial”, explicó la semana pasada el secretario comarcal de la Federación de Construción e Madeira del sindicato, Marcos Sánchez.
Además de la huelga, la CIG convoca manifestaciones en las siete ciudades. En Ferrol partirá a las 12.00 horas desde el edificio administrativo de la Xunta, en la plaza Amada García.
El sindicato asegura que a lo largo de los últimos meses han contactado con las patronales provinciales y la autonómica, Fegacons, “pero só obtivemos a calada por resposta, unha actitude obstrucionista”, apunta, que derivó en un intento de encontrar mediación a través del Consello Galego de Relacións Laborais. “Para a nosa sorpresa”, añade la CIG, “a postura da patronal foi vetar a presenza da CIG e do seu secretario nacional –Plácido Valencia– en calquera reunión para falar deste tema”.
El sindicato cree que pactar un convenio autonómico “permitiría mellorar as condicións de traballo, superar as limitacións que impón unha negociación estatal e facer máis atractivo un sector no que día si e día tamén o empresariado se queixa da falta de man de obra”. La CIG asegura además que este marco gallego también sería beneficioso para la patronal, “que non tería que asumir condicións impostas desde Madrid para adecualas a esta realidade”.