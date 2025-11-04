El paro sube en la comarca, pero disminuye en la industria y la construcción

El desempleo en la construcción se redujo en octubre Emilio Cortizas

El desempleo volvió a subir en Ferrolterra en octubre, aunque menos que en agosto y que en septiembre, cuando lo hizo en 137 y 466 personas, respectivamente. En esta ocasión, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registraba, al finalizar el pasado mes de octubre, 8.601 inscritos en la zona, 65 más que la serie anterior.

El incremento del paro, sin embargo, no afecta a las tres comarcas por igual. De hecho, subió en los once municipios de Ferrol en 42 personas y 28 en los cuatro de Ortegal, pero bajó en los cinco del Eume.

Un mes más, la industria fue el sector con el mejor comportamiento en términos de creación de empleo. En este caso, la tendencia es común a las tres comarcas y, según los datos que ha facilitado este martes la Xunta, son 17 parados menos en las actividades industriales. Si el mes pasado era el sector primario el que más había contribuido, junto con la industria, a amortiguar el aumento del desempleo tras el final de la época de verano (con especial repercusión en los servicios), en octubre fue la construcción, que resta ocho personas a las cifras de inscritos en el SEPE de hace un mes.