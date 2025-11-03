Preocupación en As Pontes por la no adjudicación de plazas libres en el centro de día del término municipal

El edificio que alberga el Centro de Día pontés Concello

El Ayuntamiento de As Pontes, a través del área de Benestar Social, acaba de solicitar a la Consellería de Política Social y al Consorcio Galego de Servizos e Igualdade la celebración de una reunión urgente para abordar la situación relativa a la adjudicación de plazas en el Centro de Día del municipio, así como la tramitación de los expedientes de dependencia.

Actualmente, indican, de las 20 plazas que oferta el Centro de Día, siete continúan sin cubrir, y existen “alo menos” cuatro solicitudes “pendentes de resolución desde fai tempo”.

La concejala de Benestar, Tania Pardo, explicó que el centro contaba, inicialmente, con 16 plazas y, tras grandes esfuerzos y “reclamacions constantes” del Ayuntamiento, se lograron ampliar a 20. “Agora temos persoas interesadas, prazas libres e solicitudes pendentes de resolver, o que evidencia a necesidade dunha xestión máis áxil e eficiente” por parte de la Xunta, como afirmó Pardo.

La concejala indicó, asimismo, que la falta de celeridad en la asignación de recursos está generando “presión sobre os servizos sociais municipais de atención primaria”, ya que el personal se ve obligado a destinar buena parte de su jornada laboral “á xestión de reclamacións e consultas derivadas destas demoras”. Esto provoca, como subrayó, “a paralización dos servizos que ofrece o Concello”.

Así, Pardo sostiene que “é imprescindible unha coordinación maior entre o Consistorio, a Consellería e o Consorcio para garantir unha resposta áxil e eficaz ás necesidades das persos dependentes”. Dicho lo cual, el Concello hace un llamamiento urgente a las referidas administraciones para que resuelvan las solicitudes pendientes y garanticen la cobertura completa de las 20 plazas del Centro de Día, protegiendo así el bienestar y la calidad de vida de las personas usuarias y de sus familias. “A prioridade do Concello é asegurar que todas as persoas que precisan este servizo poidan acceder a el sen demora. Seguiremos traballando e reivindicando unha asignación máis áxil e efectiva das prazas pendentes”, aseveró Pardo.

Asimismo, el Ayuntamiento quiere trasladar su preocupación por la situación que están viviendo muchas familias por consecuencia de los “retrasos continuos” en la tramitación de los expedientes de dependencia por parte de la Xunta.

El personal municipal, indican, está destinando gran parte de su tiempo a la gestión de reclamaciones y consultas, lo que provoca que otros servicios se vean colapsados o sufran retrasos. “Non é admisible que os Concellos teñamos que asumir, con recursos propios e limitados, as consecuencias da parálise da Xunta. É un problema humano, social e institucional que require de compromiso, coordinación e sensibilidade”, subrayó la concejala, al tiempo que exige “resposta inmediata”.